تغيير شكل الكاميرا في Galaxy S21 القادم

بحسب آخر تسريب ظهر عن هواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج فإن شكل الكاميرا الخلفية سيتغير للغاية.

التسريب الجديد جاء على شكل صور – وبما أننا ف الربع الأخير من عام 2020 – قد يكون هذا التسريب حقيقياً حيث جرت العادة أن هواتف Galaxy S يتم تسريبها قبل موعدها بعدة أشهر.

التسريب جاء من المسرب المعروف للغاية Oneleaks وهو الذي سرب الكثير من الأمور حول الكثير من الهواتف ودائماً ما تكون تسريباته صحيحة.

تحديث Galaxy A71 ليعمل بنظام One UI 2.5 يصل الآن

الأمر الوحيد الغير معروف حتى الآن إن كان الهاتف القادم سيدعى Galaxy S21 أم Galaxy S30 .

من ناحية التصميم فيأتي الهاتف بشاشة 6.2 بوصة ونقطة صغيرة للكاميرا الأمامية – الأمر المعتاد مع كثير من الهواتف ومع تصميم عائلة galaxy S20 أيضاً.

الإختلاف الكبير كان في الجزء الخلفي من الهاتف حيث يأتي مربع الكاميرا الثلاثية ملفوفاً من الجانب وكأنه يميل ليكمل حافة الجهاز الجانبية.

Advertisements

يبدو ان الكاميرا ستأتي بعدسة ثلاثية وعلى الأغلب سيكون هناك عدسة واسعة للغاية وعدسة تقريب بصري ولكن لا معلومات او تسريبات حتى عن مستشعر الكاميرا الرئيسية.

أيضاً لا توجد معلومات عن باقي مواصفات الجهاز من ناحية المعالج والشريحة الأساسية والمساحات المتاحة حتى الآن.

من المتوقع أن تبدأ الشائعات عن هاتف Galaxy S21 بالظهور وعلى الأغلب سنرى تشكيل الهواتف بأكمله.

معظم الإشاعات السابقة تتكلم عن تخلي سامسونج عن الحجم الصغير في سلسلة نوت والحجم الأكبر في سلسلة S ولكن هذا أمر يجب أن ننتظر حتى نراه.

المصدر.