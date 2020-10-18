تكنولوجيا: سامسونج تدعم معالج EXYNOS 9925 القادم بأعلى آداء في كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر موقع Ice Universe على أن سامسونج بدأت العمل على تطوير رقاقة EXYNOS 9925 التي تأتي بمستوى أعلى في آداء كرت الشاشة، وأيضاً ترقية أفضل للآداء العام لرقاقة المعالج.
إستطاعت شركة سامسونج أن تطور خط إنتاجها من رقاقات EXYNOS الذي يتيح للشركة المنافسة في الأسواق بخط إنتاجها الخاص من رقاقات المعالج، إلا أن سامسونج واجهت منافسة قوية من كوالكوم وخط إنتاجها من رقاقات معالج Snapdragon 800 الذي جاء بآداء أفضل غالباً.
وفي تقرير نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت، كُشِف عن جهود سامسونج لترقية خط إنتاجها من رقاقات معالج EXYNOS لتقدم آداء أفضل، حيث أكدت الشركة على أن رقاقة Exynos 9925 ستأتي بآداء أفضل بفضل عملية ARM، ولقد عقدت العملاق الكوري إتفاقية مع ARM لتطوير الجيل القادم من رقاقات معالج سامسونج.
كما تحصل سامسونج على دعم من AMD لإنشاء مسرعات الفيديو في الأجهزة المحمولة، حيث أكد تقرير Ice Universe على أن سامسونج تجلب تقنية مسرعات الجرافيك الخاصة بشركة AMD لتحقيق أفضل آداء.
يذكر أن سامسونج عقدت في وقت سابق إتفاقية مع AMD لفترة تصل إلى بضع سنوات، حيث تتيح هذه الإتفاقية لشركة سامسونج الوصول إلى معمارية RDNA لإستخدام هذه المعمارية في إصدارات الشركة من رقاقات المعالج لاحقاً، والتي تستبدل بها الشركة كروت الشاشة الحالية Mali.
أيضاً من المتوقع أن تقدم معمارية AMD في كرت الشاشة في إصدارات سامسونج من معالجات Exynos التي تنطلق في 2022، لذا من المتوقع أن تعلن سامسونج بشكل رسمي عن شريحة Exynos 9925 الجديدة في نهاية 2021.
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