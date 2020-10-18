تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Google Search يدعم إدراك وتحديد الأغاني بآداء أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن تحديث لتطبيق Google Search تقدم من خلاله تعزيز أفضل لتجربة البحث عن الأغاني، حيث يمكن تسجيل اللحن بصوت المستخدم ليتم إدراك الأغنية المطلوبة عن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي.

قدمت شركة جوجل ميزة التعرف على الأغاني في تطبيق محرك بحث جوجل منذ فترة، إلا أنها إقتصرت في البداية على تحديد تفاصيل الأغاني التي يتم تشغيلها، حيث يتم إدراك الأغاني المسجلة بالفعل، واليوم تقدم جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Search يجلب تعزيز أفضل لإدراك الأغاني بتقنية الذكاء الإصطناعي عن طريق تقليد لحن الأغنية المراد البحث عنها بصوت المستخدم.

ويمكن إستخدام الميزة الجديدة للتعرف على الموسيقى والأغاني بتجربة سلسلة في تطبيق Google Search، حيث يمكن للمستخدم النقر على أيقونة الميكروفون، ومن ثم تقليد لحن الأغنية بصوت المستخدم لمدة 10 إلى 15 ثانية ومن ثم النقر على زر البحث، حيث سيبدأ التطبيق في البحث، كما يمكن تسجيل كلمات الأغاني أيضاً بصوت المستخدم ومن ثم النقر على زر البحث.

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ومن المقرر أن تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على تحديد الأغنية أو الموسيقى المراد البحث عنها، كما سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالأغنية مثل اسم المطرب، والكلمات، مع عرض مقاطع فيديو أو مقاطع موسيقية للأغاني، وغيرها من المعلومات.

يذكر أن هذه الميزة الجديدة في تطبيق Google Search ترتكز على تقنية Now Playing التي قدمت من جوجل في هاتف Pixel 2 خلال عام 2017، والتي توسعت فيما بعد لتطبيق جوجل والتي تعرف بميزة SoundSearch، ومن المقرر أن تتوفر الميزة في تطبيق محرك بحث جوجل على أن تدعم 20 لغة على منصة الأندوريد، كما تدعم الإنجليزية فقط على منصة iOS.

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