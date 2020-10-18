شركة صينية تحل أزمة شاحن آيفون 12 الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 مساءً - تلقى عملاء أبل، صدمة كبيرة بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستقوم بشحن هواتف آيفون 12 الجديد بدون سماعات رأس أو شاحن، لرغبتها في تقليل النفايات الإلكترونية ، وفي سبيل ذلك استغلت شركة صينية هذه الأزمة لتكشف عن منتجها الجديد .

أطلقت شركة أنكر الصينية الشاحن PowerPort III Nano الجديد لشحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بقدرة خرج تصل إلى 20 واط.

وأوضحت الشركة الصينية الأحد، أن الشاحن الجديد يتناسب مع أبل آيفون 12 الجديد، علاوة على أنه يشحن أبل آيفون 11 الحالي بنسبة 53% في غضون 30 دقيقة فقط، كما تضمن تقنية الشحن من أنكر شحن العديد من الأجهزة الجوالة الأخرى، مثل هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy S20، بسرعة فائقة.

ويمتاز شاحن أنكر PowerPort III Nano الجديد بتصميم مدمج للغاية؛ حيث يأتي بأبعاد 30 x 28 x 28 ملم، ولا يتعدى وزنه 30 جراما، وبالتالي فإنه مناسب للاستعمال أثناء التنقل.



أضافت الشركة الصينية أن الشاحن الجديد يشتمل على منفذ USB واحد، وتقتصر عملية الشحن على جهاز واحد فقط، ولا يشتمل الشاحن على كابل ضمن باقة التوريد، ويتطلب الأمر أيضا استعمال قابس USB-C.

وأعلنت شركة أنكر أن سعر الشاحن PowerPort III Nano الجديد يبلغ 20 دولارا أمريكيا.

بيلكين تطلق ملحقات MagSafe لآيفون 12 الجديد

من جانبها، أعلنت شركة بيلكين الأمريكية عن إطلاق ملحقات جديدة للحلقة المغناطيسية MagSafe حول ملف الشحن اللاسلكي بهاتف أبل آيفون 12 الجديد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن اللاسلكي Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1 Wireless Charger الجديد يتم فيه تثبيت الهاتف الذكي أبل آيفون 12 مغناطيسيا.

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ويتشابه قرص الشحن مع القرص المستخدم في الساعة الذكية أبل ووتش، وإلى جانب التصميم الأنيق للشاحن اللاسلكي، فإنه يمكن شحن هاتف أبل آيفون 12 بقدرة تصل إلى 15 واط، على عكس قواعد الشحن اللاسلكية المعتادة، التي تعمل بقدرة 7.5 واط.

وأشارت شركة بيلكين إلى أن الشاحن اللاسلكي الجديد يشتمل على ملف شحن لاسلكي إضافي في الحامل بحيث يمكن شحن الساعة الذكية أبل ووتش أو سماعة الرأس اللاسلكية أبل AirPods Pro إلى جانب شحن الهاتف الذكي أبل آيفون 12 الجديد.

ويبلغ سعر الشاحن اللاسلكي الجديد 150 دولارا أمريكيا.

حامل تثبيت آيفون 12

وأعلنت بيلكين عن طرح الحامل MagSafe Car Vent Mount Pro لتثبيت الهاتف الذكي أبل آيفون 12 الجديد في السيارة بشكل آمن ومريح عن طريق المغناطيس، وعند الرغبة في شحن الهاتف الذكي فإنه يلزم استعمال هاتف شحن منفصل، وأضافت شركة بيلكين أن سعر الحامل الجديد يبلغ 40 دولارا أمريكيا.

آيفون 12 الجديد بدون شاحن.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية أنها ستقوم بشحن هواتف آيفون 12 الجديد بدون سماعات رأس أو شاحن، لرغبتها في تقليل النفايات الإلكترونية.

ووفقا للسياسة الجديدة لأبل فإن صندوق هاتف آيفون 12 (iPhone 12) سيضم إلى جانب الهاتف الجديد، كابل (Lighting to USB-C)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن USB-C ليس منفذ USB النموذجي الذي قد يكون لديك في جهاز الحاسب الخاص بك أو الذي تجده في بعض منافذ الحائط في المطارات والمقاهي أو أماكن مماثلة، وفقا لما ذكره موقع aitnews لأخبار التقنية.