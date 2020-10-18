تكنولوجيا: Infinix تطلق هاتفي Note 8 وNote 8i بتصميم ثقب الشاشة ومعالج Helio G80

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من هواتف Note 8 وNote 8i التي تأتي بتصميم ثقب الشاشة، ومعالج Helio G80، وسعر يبدأ من 200 دولار.

يتميز هاتف Note 8 بحجم 6.95 إنش وجودة عرض HD بلس، وكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وعدسات Portrait، كما يضم معالج MediaTek Helio G80، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجاب يايت، أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف Infinix Note 8

شاشة بحجم 6.95 إنش، ودقة عرض 1640 في 720 بيكسل أو بجودة عرض HD بلس، وسطوع 480 nit، مع أبعاد 20.5:9

معالج MediaTek Helio G80 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، وكرت شاشة ARM Mali-G52 2EEMC2

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة XOS 7.1

كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، مع عدسات بتقنية الذكاء الإصطناعي، وفلاش LED رباعي

كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وكاميرة Portrait

قياسات الهاتف 175.3 في 78.76 في 8.95 مم

مدخل 3.5مم للسماعات، ومكبرات صوتية ستريو

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، ومنفذ USB C

بطارية بقدرة 5200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

مواصفات هاتف Infinix Note 8i

شاشة بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1640 في 720 بيكسل أو بجودة عرض HD بلس، وأبعاد 20.5:9، وسطوع 480 nit.

رقاقة معالج MediaTek Helio G80 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، وكرت شاشة ARM Mali-G52 2EEMC2

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة XOS 7.1

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، مع عدسات AI، وفلاش LED رباعي

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفلاش LED مزدوج

قياسات الهاتف 171.4 في 77.7 في 8.9مم

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac، والبلوتوث 5، ومنفذ USB C

بطارية بقدرة 5200 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

المصدر

اعلان





