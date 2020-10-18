تكنولوجيا: تحديث Google Lens يجلب تقنية الواقع المعزز لعرض كامل للسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Lens تقدم من خلاله مجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل تقنية الواقع المعزز للسيارات، وإمكانية إدراك المعادلات التربيعية، وأيضاً ميزة التسوق بآداء أسرع.

كشفت جوجل خلال فعاليات حدث SearchOn الذي انطلق مؤخراً عن تحديث جديد لتطبيق Google Lens، الذي تقدم من خلاله عملاق البحث تعزيز لعملية الإدراك المرئي للتطبيق لدعم المستخدم بآداء أفضل.

تحرص شركة جوجل على تطوير تجربة المستخدم في تطبيق Google Lens ليقدم الدعم الأمثل للمستخدمين، ومن خلال تحديث جديد لتطبيق Google Lens تقدم جوجل تجربة تتيح للمستخدم البحث عن المفاهيم والمعادلات الرياضية أو الكيمائية أو الفريزيائية أيضاً بكفاءة وآداء أسرع، مع إظهار مقاطع الفيديو التي تقدم للمستخدم تفاصيل لكيفية حل المعادلات.

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أيضاً من بين المميزات الجديدة في تحديث Google Lens على منصة Android، تقدم جوجل تحسينات في ميزة التسوق عبر التطبيق، حيث يمكن للتحديث الجديد أن يدعم المستخدم في التسوق بآداء أسرع مع تحديد أدق للمنتجات أو المنتجات المشابهة على شبكة الإنترنت، حيث ترتكز عملية التسوق الآن على تقنية “Style Engine”.

كما أعلنت جوجل عن جلب تقنية الواقع المعزز للسيارات في Google Lens، حيث تحاكي الميزة التجول في صالة لعرض السيارات على شاشة الهاتف بتقنية الواقع المعزز، حيث يمكن عرض تفاصيل السيارات من الداخل والخارج وأيضاً ألوان السيارات المختلفة، ومن المقرر أن تتوفر الميزة قريباً للمستخدمين في الولايات المتحدة لكلاً من شركات Porsche، وVolvo.

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