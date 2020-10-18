شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة الأم لجوجل "ألفابت" تطور روبوتات للمساعدة فى زراعة الخضروات والفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورمشروع إكس الذى تديره شركة ألفابت - الشركة الأم لشركة جوجل - نماذج أولية لروبوتات مصممة للمساعدة فى زراعة كل أنواع الفواكه والخضراوات، من الفريز إلى فول الصويا،

ناقش إليون جرانت مديرمشروع إكس فى مقال على شبكة الإنترنت المشروع الجديد والذى يدعى مينيرال، ويوفر هذا المشروع مجموعة من الأدوات والأجهزة والبرامج التى تحلل عالم النبات المعقد.

ويهدف المشروع إلى جمع معلومات أدق عن كيفية نمو المحاصيل، وهى عملية يطلق عليها اسم الزراعة الحاسوبية، إذ طور المشروع عربة اسمها بلانت بوجى، وهى عربة صغيرة متحركة شبيهه بعربات جمع عينات من سطح المريخ، وبإمكان العربة جمع بيانات مهمة عن النبات، مثل اكتشاف أى سمات مفضلة أو غير مفضلة قد تكون لدى نبات معين.

Advertisements



الروبوتات

ويقول موقع الشركة: "قد نستطيع جمع صورة كاملة لما يحدث فى المزارع واستخدام تعلم الآلة لتحديد الأنماط والخصائص المفيدة فى كيفية نمو النباتات وتفاعلها مع بيئتها من خلال الجمع بين الصور التى تلتقطها العربات ومجموعات البيانات الأخرى مثل صور الأقمار الصناعية وبيانات الطقس ومعلومات التربة".

تأمل الشركة أن تساعد أدوات مينيرال فى التنبؤ بكيفية استجابة النباتات للبيئات المختلفة وبإنتاجية محصول معين من خلال تتبع نمو النبات بدقة.

ما زالت الشركة الناشئة قيد التطوير، لكنها بدأت تتعلم من المربين والمزارعين المبتكرين فى الأرجنتين وكندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.