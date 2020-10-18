كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: قد تقوم شركة Apple الشهر القادم بالكشف أول حاسوب Mac بمعالج من صناعتها

بعد تقديم طرازات Apple Watch وiPad الجديدة في سبتمبر و iPhone 12 و HomePod mini في أكتوبر، ما زلنا ننتظر أول Apple Silicon Mac. على الرغم من أن الشركة قالت إنه سيتم طرح أجهزة Mac جديدة في عام 2020، ليس لدينا أي جدول زمني رسمي حتى الآن. الآن، يدعي Jon Prosser أن الشركة ستعقد حدثها الخاص القادم في 17 نوفمبر.

وفقًا لـ Prosser، اختارت الشركة يوم 17 نوفمبر لعقد حدثها الخاص التالي حيث ستعلن الشركة عن طرازات Mac جديدة – بما في ذلك أول Mac مع شريحة Apple Silicon لتحل محل معالجات Intel.

وقال Prosser أيضًا أن الشركة ستؤكد الحدث للجمهور قبل أسبوع، في 10 نوفمبر. وقد اتبعت الشركة نهجًا مشابهًا مع أحداثها الخاصة في سبتمبر وأكتوبر. قبل ذلك، ذكر تقرير بلومبرج بالفعل أن Apple تخطط لإطلاق أجهزة Mac جديدة في نوفمبر.

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خلال WWDC 2020، أعلنت الشركة عن انتقال معالجات Intel إلى Apple Silicon الخاص بها، والتي تعد في الأساس نفس معالجات ARM المستخدمة في أجهزة iPhone وiPad وأجهزة Apple الأخرى. وعدت الشركة بتقديم أول Apple Silicon Mac في نهاية هذا العام، لكن التفاصيل الأخرى لم يتم الكشف عنها منذ ذلك الحين.

من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستقدم منتجات أخرى في حدثها الخاص في نوفمبر، لكن Prosser قالت هذا الأسبوع أنها ستعلن عن AirTags الذي طال انتظاره الشهر المقبل. ومع ذلك، قد يتأخر AirPods Studio حتى مارس 2021.

نظرًا لأن الشركة تقيم أحداثًا عبر الإنترنت بسبب جائحة COVID-19، فقد أصبح من السهل الآن تقديم منتجات جديدة بشكل منفصل لأن الصحافة لا تحتاج إلى السفر إلى كوبرتينو.