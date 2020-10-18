تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف nova 7 SE 5G Youth برقاقة معالج Dimensity 800U وسعر 340 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتف nova 7 SE 5G Youth الذي انطلق برقاقة معالج Dimensity 800U، والذي يستبدل إصدار الشركة السابق nova 7 SE الذي جاء بمعالج Kirin 820.
ينطلق هاتف nova 7 SE 5G Youth بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، وهي المواصفات ذاتها التي قدمت من هواوي في إصدارها السابق nova 7 SE.
كما يأتي هاتف nova 7 SE 5G Youth بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 10.1، وبطارية بقدرة 4000 mAh، مع منفذ USB-C، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.
أيضاً يضم هاتف nova 7 SE 5G Youth إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.
ويتميز هاتف nova 7 SE 5G Youth بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق بنموذج واحد مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي، أيضاً يضم رقاقة معالج Dimensity 800U.
ومن المقرر أن ينطلق هاتف nova 7 SE 5G Youth في السوق الصيني بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، الأخضر، والبنفسجي، وأيضاً الأبيض المتدرج، على أن يتوفر الهاتف بسعر 340 دولار، أو 290 يورو.
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