شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحقق قرار طرح أيفون 12 دون شاحن وسماعات هدفا بيئيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، أعلنت شركة آبل عن هذا الأمر خلال حدث سابق منذ أيام، بأن هذا الهاتف على عكس الإصدارات السابقة، سيأتي بكابل USB-C، ويستبعد الشاحن وسماعات الأذن، مما سيؤدي إلى تقليل عمليات التعدين والتعبئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تسخين الكواكب المرتبطة بصنع المنتجات.

حصلت الشركة أيضًا على شهرة من بعض المجموعات البيئية لتقليل النفايات الإلكترونية، وهي مشكلة متنامية تساهم أبل في تدفقها المستمر من الأدوات الجديدة.

ولكن اعتبر إعلان هذا الأسبوع هو أحدث خطوة اتخذتها شركة أبل لتصبح شركة أكثر صداقة للبيئة، ويأتي بعد تعهد كبير قدمته في يوليو للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يقول أنجيلو زينو، كبيرمحللي الصناعة في شركة أبحاث الاستثمار CFRA Research: "لقد سوقوا هذه الخطوة كنوع من القواعد الصديقة للبيئة"، مضيفا "لكن خطوة أبل لتقليص الهدر هي أيضًا خطوة مالية جيدة، فمن الواضح أن المحصلة النهائية لها علاقة كبيرة بها".

كشف محللو التكنولوجيا، إن الانتقال إلى الجيل الخامس هو سبب كبير وراء بحث شركة أبل عن توفير التكاليف من خلال تضمين عدد أقل من الملحقات مع هواتفها، فإنه لأول مرة، ستدعم مجموعة هواتف أبل الجديدة بالكامل شبكة الجيل الخامس.

هذا يجعل صنع iPhone 12 أكثر تكلفة مقارنة بـ iPhone 11، لأن المكونات التي تتيح سرعات 5G أكثر تعقيدًا وتكلفة.

ويقدرزينو، أن مكونات التردد اللاسلكي وحدها في iPhone 12 الجديد ستكلف 30 إلى 35% أكثر مما كانت عليه في أجهزة iPhone السابقة.

Advertisements

ويعد اتخاذ قرار بعدم تضمين وحدة الطاقة و AirPods بهاتف جديد إحدى طرق القيام بتخفيض التكلفة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة ربح الشركة الإجمالي للهاتف بنسبة تزيد قليلاً عن 1%.

لكن أبل تفترض أن الأشخاص الذين يشترون iPhone الجديد لديهم بالفعل سماعات وشواحن قديمة جاهزة للاستخدام بدلاً من ذلك، عندما أعلنت أن هذه الخطوة في صالح البيئة.

وإذا قرر الناس شراء AirPods على أي حال لأنهم لا يمتلكون بالفعل سماعات أذن، فهذا يعد فوزًا كبيرًا لشركة أبل ولكن ليس لكوكب الأرض.

كما أنه إذا باعت Apple العدد نفسه تقريبًا من الهواتف هذا العام كما فعلت في 2018، حوالي 217 مليونًا، وقرر 5% فقط من هؤلاء الأشخاص إضافة AirPods إلى هاتفهم، فإن الشركة ستحقق ربحًا إجماليًا إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار.

تكمن المشكلة في أن شراء أجهزة الشحن أو سماعات الرأس بشكل منفصل قد يعني المزيد من نفايات التغليف والانبعاثات من عمليات التسليم المنفصلة.

وقد يضيف بعض ذلك إلى البصمة الكربونية لشركة أبل، وقد يتم التعامل مع بعضها في البصمة الكربونية لشركات مختلفة إذا قرر المستهلكون شراء الملحقات من بائعين آخرين، هذا لا يقلل بالضرورة من الانبعاثات بشكل عام، بل أنه أيضا ينشر الغازات الدفيئة بين الشركات المختلفة.