شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 4 خطوات .. اكتشف آمان هاتفك وعدم اختراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراودنا الأسئلة كثيرا حول مدى أمان هواتفنا، وهل هي مراقبة فعلا وتم اختراقها بشكل ما ونحن على غيرعلم بذلك، هنا نرصد عدد من العلامات التي يجب أن تلاحظها في 4 خطوات لكى تعلم الحقيقة حول هاتفك، وهل يوجد بالفعل من يراقبك عن بعد ويتجسس على أسرارك، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Kaspersky".

4 خطوات بسيطة تكشف علامات الخطر

1- اعرف هل يفقد هاتفك الشحن بسرعة، فتستخدم البرامج الضارة والتطبيقات الاحتيالية أحيانًا تعليمات برمجية ضارة تميل إلى استنزاف قدر كبير من الطاقة.

2- لاحظ إذا كان هاتفك يعمل ببطء بشكل غير طبيعي، فقد يمنح الهاتف الذي تم اختراقه كل قوة المعالجة لتطبيقات المخترق المشبوهة، ويمكن أن يتسبب ذلك في بطء هاتفك بشدة، حتى أنه يواجه بعض الأعطال الكثيرة وقد يكون إعادة التشغيل المفاجئ عرض في بعض الأحيان.

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3- ارصد أى نشاطً غريب على حساباتك الأخرى عبر الإنترنت، فعندما يدخل أحد المتسللين إلى هاتفك، سيحاولون سرقة الوصول إلى حساباتك القيمة، فتحقق من الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني بحثًا عن مطالبات إعادة تعيين كلمة المرور أو مواقع تسجيل الدخول غير المعتادة أو عمليات التحقق من تسجيل الحساب الجديد.

4- ابحث في سجلاتك عن أي مكالمات أو نصوص غير مألوفة، فيتنصت المتسللون على هاتفك، وقد ينتحلون هويتك لسرقة معلومات شخصية من أحبائك، لذلك ترقب هذه الأفعال من خلال النظر في الرسائل الصادرة والتأكد من سلامتها.