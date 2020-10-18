شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPad Air الجديد يصل للمستخدمين فى 23 أكتوبر الجارى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت شركة أبل باب الحجز المسبق لجهازها اللوحي الجديد iPad Air، على أن ينطلق الجهاز للبيع في 23 من أكتوبر، ويأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق هواتف أبل الجديدة iPhone 12 وiPhone 12 Pro للبيع بدءاً من 23 أكتوبر أيضا، حيث تتيح أبل فى نفس اليوم للمستخدمين جهازها اللوحي الجديد iPad Air الذي يأتي بتصميم جديد مع رقاقة معالج A14.





وبحسب موقع cnet الأمريكى، فكانت شركة أبل قد أعلنت عن جهاز iPad Air الجديد منذ شهر تقريباً، إذ يتميز بحجم شاشة 10.9 بوصة، ويدعم الجيل الثاني من قلم أبل Apple Pencil وMagic Keyboard، كما يضم منفذ USB-C للشحن، مثل طرز iPad Pro، لكنه يفتقرإلى الكاميرات الإضافية واستشعارعمق الليدار في طراز Pro، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل وأخرى خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل.

وتوفرأبل الجهاز اللوحي بألوان الرمادي الفاتح، والفضي، والذهبي الوردي، والأخضر، والأزرق الفاتح، كما يتوفر الجهازبسعة تخزين بين 64 إلى 256 جيجا بايت، وهومتاح بسعر 599 دولار للنموذج الذي يدعم الاتصال بشبكات WiFi فقط، كما يتوفر النموذج الذي يدعم الاتصال بشبكات المحمول بقيمة إضافية 130 دولار.