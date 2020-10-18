شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PlayStation 5 يوفر تحميل الدردشات الصوتية ويبلغ عن اللاعبين المسيئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد PlayStation 5 واحد من أكثر وحدات تحكم الألعاب المنتظرة لعام 2020، والآن يتبقى شهرواحد فقط قبل طرح PlayStation 5، حيث كشفت الشركة المصنعة الآن أن مستخدمي PS5 سيكونون قادرين على تحميل الدردشات الصوتية، مما يسهل كثيرًا الإبلاغ عن السلوك المسيء.

وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، ظهرت الميزة الجديدة بعد إضافة رسالة تحذير إلى PS4 في تحديث برنامجه، تقول الرسالة: "نريد أن تكون PlayStation Network ممتعة للجميع، ولهذا السبب لدينا مدونة قواعد سلوك المجتمع".

وأضافت الرسالة، "يرجى العلم أن الدردشات الصوتية في الأطراف قد يتم تسجيلها وتعيينها لنا بواسطة مستخدمين آخرين، ومن خلال المشاركة في المحادثات الصوتية، فإنك توافق على تسجيل صوتك".

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وأكدت الرسالة، "عندما يتم الإبلاغ عن السلوكيات التي تنتهك مدونة قواعد سلوك المجتمع، ستراجع PlayStation Safety التقارير للتحقق مما إذا كانت هناك انتهاكات حقيقية، وسيتم استخدام هذه التسجيلات لأغراض السلامة والاعتدال فقط بواسطة PlayStation Safety. "

بينما أثارت الرسالة في البداية مخاوف من أن تبدأ الشركة في التجسس على محادثات PS4 الجماعية، أكد عملاق الألعاب أن هذا ليس هو الحال.

وأضافت: "تسجيل الدردشة الصوتية هي ميزة ستتوفر على PS5 عند إطلاقها، وستمكن المستخدمين من تسجيل محادثاتهم الصوتية على PS5 وإرسالها للمراجعة، وإن النافذة المنبثقة التي تراها على PS4 الآن هي لإعلامك أنه عند المشاركة في محادثة مع مستخدم PS5 بعد الإطلاق، يمكنهم إرسال هذه التسجيلات من وحدة التحكم PS5 الخاصة بهم إلى SIE. "

وسيكون تاريخ الإصدار الرسمي هو 12 نوفمبر، حيث يتمكن المعجبون في الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية من وضع أيديهم على وحدة التحكم في ذلك التاريخ، بينما سيكون تاريخ الإصدار الرسمي للمملكة المتحدة هو 19 نوفمبر.