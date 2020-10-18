تكنولوجيا: إيه الفرق .. مقارنة بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone 12 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أبل الستار مؤخرا عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، وهم iPhone 12 و iPhone XS Max و iPhone 12 Po Max و iPhone 12 Mini، لذا نستعرض فيما يلى مقارنة بين iPhone XS Max و iPhone 12 Pro Max كما يلى: الشاشة: الشاشة: iPhone XS Max: يأتى بشاشة 6.5 بوصة iPhone 12 Pro Max : يأتى بشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone XS Max: بدقة 2688×1242 بيكسل iPhone 12 Pro Max :بدقة 2778 × 1284 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone XS Max: معالج A12 Bionic iPhone 12 Pro Max : معالج A14 Bionic الرام: الرام: iPhone XS Max:رامات 4 جيجابايت. iPhone 12 Pro Max : رامات 6 جيجابايت. Advertisements مساحة الذاكرة: مساحة الذاكرة: iPhone XS Max:تبلغ 128 جيجا. iPhone 12 Pro Max : تبلغ 128 جيجا. نظام التشغيل: نظام التشغيل: Phone XS Max: نظام iOS 14 iPhone 12 Pro Max : نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone XS Max: كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 12 Pro Max : كاميرا رباعية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone XS Max: تبلغ 7 ميجابيكسل. iPhone 12 Pro Max : تبلغ 12 ميجابيكسل.

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