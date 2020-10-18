“سامسونغ” تضع ” آبل ” في موقف محرج أمام مستخدميها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 12:37 صباحًا

بعد أن أثارت شركة “آبل ” الجدل إثر إعلانها عن عدم وجود شاحن وسماعات أذن مع سلسلة هواتف آيفون الجديدة، استغلت شركة سامسونغ ما اعتبرها مستخدمي آيفون “ثغرة” من آبل بالاستغناء عن الشاحن والسماعات كأدوات أساسية مع أي هاتف جديد. حيث نشرت سامسونغ على صفحتها الرسمية عبر فايسبوك صورة لأحد شواحن هواتفها، وكُتب عليها “موجود مع هاتفك”، في رسالة محرجة للشركة التكنولوجية الرائدة “آبل”.

Advertisements

وعلق حساب سامسونغ على الصورة قائلا “يمنحك هاتف غلاكسي الخاص بك ما تبحث عنه في أي هاتف ذكي، من أبسطها كالشاحن، إلى أفضل كاميرا وبطارية وأداء وذاكرة، وحتى شاشة 120 هرتزا”.

وأيضا لم يتوقف الامر عند سامسونغ بل يبدو أن الفكرة قد حازت إعجاب شركة شاومي الصينية إذ نشرت مقطع فيديو لشاحن هاتفها الجديد “مي 10 تي برو” (Mi10TPro)، وعلقت “لا تقلق، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع مي 10 تي برو”.

وانهالت على شركة “آبل” تعليقات سيئة وانتقادية للقرار الذي اتخذته حيال عدم توفير الشاحن والسماعات، الأمر الذي اعتبره البعض أنه إقصاء للمستخدمين الجدد، وكأن “آبل” تقوم بتصميم هواتفها لمستخدميها فقط دون أي اعتبار لمستخدمين قد يقدمون على شراء هاتف آيفون لأول مرة، مما سيضطرهم لمزيد من التكلفة لشراء شاحن وسماعات أصلية تابعة للشركة، وكذلك رأى مستخدمو هواتف “آيفون” أنه كان على الشركة أن تستطلع آراء مستخدميها لا سيما أن الشواحن والسماعات من أكثر الأمور التي يقوم المستخدم بتبديلها، مما يعني أنهم سيضطرون لشرائهما مجددا.