Galaxy Note 9 هو أحدث هاتف من سامسونج يحصل على تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج فعلاً بإصدار تحديث Samsung One UI 2.5 للعديد من هواتفها الذكية، وأحدث هاتف ذكي من الشركة الكورية الجنوبية يحصل على هذا التحديث هو Galaxy Note 9.

تحديث Samsung One UI 2.5 للهاتف Galaxy Note 9 يجلب معه واجهة مستخدم جديدة، والإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر، فضلا عن مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك ملصقات Bitmoji Stickers من أجل شاشة Always On Display، وخاصية مشاركة الموقع للنجدة من أجل الرسائل Messages، فضلا عن تحسين تطبيق الكاميرا، وتطبيق لوحة المفاتيح Samsung Keyboard، وإستقرار إتصال WiFi. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك عدة ميزات جديدة لتطبيق الكاميرا مثل ميزة Single Take ودرجة الوضوح المُتغيرة ومعدل الإطارات المُتغير في وضع Pro Mode.

هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل إلى عدد محدود من الوحدات علمًا أنه يحمل البنية رقم N960FXXU6FTJ3M ويبلغ حجمه نحو 1GB، ولكن إذا كان كل شيء على ما يرام، فسوف يتم تسليم هذا التحديث لجميع الوحدات في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.