تسريبات جديدة تكشف لنا عن تصميم الهاتف +Huawei Mate 40 Pro من الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series في اليوم 22 من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعني في الأسبوع المقبل، ولكن لا تزال التفاصيل نادرة بشكل غريب. نعلم حتى الآن أن هذه التشكيلة ستضم المعالج HiSilicon Kirin 9000 والذي يحتوي على مودم 5G مدمج، وستضم بطاريات تدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 66W، فضلا عن عدة كاميرات متقدمة في الخلف تم تجميعها في وحدة ذات تصميم غير مسبوق.





وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا الهاتف +Huawei Mate 40 Pro داخل أغطية واقية تابعة لإحدى شركات الطرف الثالث. وهذه الصورة لا تؤكد لنا فقط وجود الهاتف +Huawei Mate 40 Pro، وإنما تكشف لنا أيضًا عن تصميم الكاميرات المتعددة الموجودة في الخلف. وكما تلاحظون في الصور، فالهاتف +Huawei Mate 40 Pro سيضم خمس كاميرات على الأقل في الخلف، وبالضبط في وحدة مثمنة الأضلاع. أكثر ما يمكننا التعرف عليه بسهولة هو الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار في أعلى اليمين. إذا حكمنا من خلال حجم العدسة، يجب أن تكون الكاميرا الموجودة أدناه هي الكاميرا الرئيسية، على الرغم من أن تاريخ Huawei مع المستشعرات الكبيرة ذات العدسات الكبيرة يجعلنا لا نُهمل إحتمال أن تكون هذه الكاميرا هي الكاميرا الواسعة الزاوية أيضًا.

وبالنسبة لبقية الكاميرات، فهي لا تزال مجهولة بإستثناء إحتمال أن تكون الكاميرا الموجودة في الجزء الأوسط السفلي من الوحدة عبارة عن كاميرا ماكرو أو الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، في حين من المرجح أن يتم تخصيص إحدى الكاميرات المتبقية لتسجيل الفيديوهات فقط. على أي حال، نحن نأمل في الحصول على مزيد من المعلومات حول كافة كاميرات الهاتف +Huawei Mate 40 Pro في المستقبل القريب.

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وبغض النظر عن صور الأغطية الواقية، فقد تم أيضًا تسريب صور واقعية هذه المرة لعلبة الهاتف +Huawei Mate 40 Pro، وهي لا تؤكد مرة أخرى فقط وجود هذا الهاتف، وإنما أكدت لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية. على أي حال، سنعرف كل شيء عن جميع أعضاء تشكيلة Huawei Mate 40 Series في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.