تشكيلة Galaxy Note 20 ستحصل بدورها على تحديث Android 11 التجريبي قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإختبار تحديث Samsung One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11 قبل بضعة أسابيع. ومع ذلك، كان هذا التحديث متاحًا فقط للمختبرين الذين يملكون هواتف Galaxy S20 Series في عدد محدود من البلدان، ولكن كنا نعلم أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تقوم شركة سامسونج بإصدار نفس التحديث التجريبي لهواتف Galaxy Note 20 Series.

بالفعل، لقد أكدت لنا شركة سامسونج اليوم من خلال منتداها الرسمي في كوريا الجنوبية أن تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي سيشق طريقه إلى تشكيلة Galaxy Note 20 Series قريبًا.

سيكون ملاك الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra قادرين على المشاركة في البرنامج التجريبي لشركة سامسونج. وبالنسبة لقائمة البلدان المدعومة، فهي ستظل على حالها بحيث ستشمل دائمًا كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا والصين والهند.

ليس هناك ما يؤكد في الوقت الراهن ما إذا كان تحديث Samung One UI 3.0 التجريبي سيشق طريقه إلى الهواتف الذكية الرائدة لشركة سامسونج التي تم إطلاقها في العام الماضي. قامت الشركة بذلك في الماضي. ولكن حتى الآن، ليس هناك ما يؤكد بأنه سيتم إطلاق تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي لكل من Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series.

المنضمين إلى البرنامج التجريبي لشركة سامسونج سيختبرون تجربة Android 11 المُحسنة والقائمة الطويلة من التغييرات التي جاءت بها واجهة Samsung One UI 3.0. وجدير بالذكر أن واجهة Samsung One UI 3.0 الجديدة تُحسن جميع الجوانب في نظام التشغيل، بدءًا من خاصية Always On Display والمتصفح، وصولاً إلى ميزة Samsung DeX.

ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا مع التحديثات التجريبية، فتحديث Samsung One UI 3.0 الجديد يأتي مع قائمة طويلة جدًا من المشاكل، ولكن هذا أمر متوقع حيث سيتم إعلام المشتركين من قبل شركة سامسونج عندما يتم حل مشكلة معينة حتى تتمكن من الإنتقال إلى المرحلة التالية.

لن تعمل بعض التطبيقات على الإطلاق، على الأقل ليس في النسخة التجريبية الأولى من Samsung One UI 3.0. إذا كنت تملك هاتف واحد تستخدمه طيلة اليوم لأداء كافة المهام التي تريدها، بما في ذلك البحث والتواصل والمشاركة والتصفح، فنحن نوصيك بعدم تثبيت التحديث التجريبي على جهازك، والإنتظار بدلاً من ذلك إلى حين صدور التحديث الرسمي والمستقر.