آبل تعرض أخيرًا جهاز iPad Air 2020 للطلب المسبق، ويُكلف إبتداءً من 599$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنه في شهر سبتمبر الماضي من دون الكشف عن موعد إطلاقه، قامت شركة آبل أخيرًا اليوم بعرض الجهاز اللوحي iPad Air 2020 للطلب المسبق في العديد من البلدان حول العالم إلى جانب الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro.

وبالنسبة لنسخة 64GB التي تدعم شبكات WiFi فقط من iPad Air 2020، فهي تُكلف 599 دولار أمريكي، في حين تُكلف نسخة 256GB التي تدعم شبكات WiFi فقط كذلك نحو 749 دولار أمريكي. وإليكم أدناه الأسعار الرسمية لهذا الجهاز اللوحي في العديد من المناطق حول العالم.

للتذكير، حصل iPad Air 2020 تصميم جديد كليًا من الواضح أنه تم إستلهامه من تشكيلة iPad Pro Series. إطار الشاشة أصبح صغيرًا، كما تم التخلص من منفذ Lightning لصالح منفذ USB Type-C علمًا أنك تحصل في العلبة على شاحن بقوة 20W.

جهاز iPad Air 2020 الجديد يحتفظ بنفس أبعاد الجيل السابق من نفس الجهاز تقريبًا، ولكن بسبب إطار الشاشة الصغير، فقد حصل هذا الجهاز اللوحي الجديد على شاشة Liquid Retina بحجم 10.9 إنش وبدقة 2360×1640 بكسل، وتم أيضًا نقل مستشعر بصمات الأصابع Touch ID إلى زر التشغيل على الجانب.

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هذا الجهاز اللوحي الأحدث من شركة آبل حصل كذلك على المعالج Apple A14 Bionic، وهو نفسه المعالج الذي من المفترض أن يكون القلب النابض في تشكيلة iPhone 12 Series القادمة في وقت لاحق من هذا العام. تم تصنيع المعالج Apple A14 Bionic الجديد بإستخدام تقنية 5 نانومتر، مما يجعله الأول في العالم الذي يستخدم تكنولوجيا التصنيع هذه.

هذا المعالج يضم ستة أنوية في المجموع، نواتين عالية الأداء للتعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا، وأربعة أنوية متوسطة للتعامل مع المهام الأقل تعقيدًا. ووفقا لشركة آبل، فقد ذكرت أن المعالج Apple A14 Bionic الجديد يٌحسن الأداء بنسبة 40 في المئة مقارنة مع الجيل السابق من iPad Air. وعلاوة على ذلك، فهو يضم معالج رسوميات أسرع بنسبة 30 في المئة.

في الخلف، يضم جهاز iPad Air 2020 الجديد كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 تدعم تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، والفيديوهات البطيئة بمعدل 240 إطار في الثانية، وتحسينات على مستوى إستقرار المشاهد المصورة. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 7 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 قادرة على تسجيل فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية.

iPad Air 2020 الجديد يدعم كذلك WiFi 6، ويضم مكبرين للصوت، ويدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil والذي يلتصق مغناطيسيًا مع جانب الجهاز من أجل الإقتران والشحن والتخزين. ستقوم شركة آبل كذلك بتوفير لوحة المفاتيح العائمة لهذا الجهاز اللوحي.

جهاز iPad Air 2020 الجديد يعمل بنظام iPadOS 14، وسيكون متاحًا باللون الفضي والرمادي والذهبي والأخضر والأزرق.