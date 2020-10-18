شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 12 يستخدم 5G عند الضرورة للحفاظ على البطارية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أهم الأمورالتي أعلنت عنها شركة أبل في فعاليتها Hi Speed التي عقدت مساء الثلاثاء دعم سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 12 الاتصال بشبكات الجيل الخامس، لكن الجدير بالذكر أن هذه الهواتف لا تستخدم هذه الشبكات عالية السرعة إلا في بعض الأوقات، بفضل "وضع البيانات الذكي" الجديد الذي ينتقل بين الجيلين الرابع والخامس حسب حاجة التطبيقات إلى ذلك، والهدف من هذه التقنية توفير استهلاك البطارية.
ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية الإماراتى"، يعني هذا أنك إذا كنت تتفقد بريدك الإلكتروني أو تتصفح تويتر على هاتف آيفون، فإنك ستستخدم شبكات الجيل الرابع حتى وإن كنت في منطقة تغطية الجيل الخامس، وبالتالي سيتجنب الهاتف استخدام موجات الراديو الإضافية التي تستنزف عمر البطارية.
كما أنه عند مشاهدة فيلم أو إجراء مكالمة فيديو، سينتقل آيفون 12 إلى استخدام الجيل الخامس وسرعاته الأعلى.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدو أن شركة آبل قد أغفلت أحد المكونات المهمة، وهى لماذا يحتاج عملاؤها إلى الجيل الخامس في الوقت الحالي؟
وقد أصدرت بعض شركات الاتصالات الرئيسية بالفعل الجيل التالي من التكنولوجيا الخلوية 5G في مناطق معينة، لكن الكثير من الجودة يعتمد على موقع المستخدم ومعظم الأنظمة لا تزال "قيد الإنشاء"، وقد يستغرق الأمر خمسة سبع سنوات للكمال.
ومن المرجح أن تحافظ أبل على ريادتها في سوق الهواتف الذكية المتطورة من خلال إضافة الأداء وسهولة الاستخدام إلى مجموعتها الجديدة من هواتف iPhone 12.
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