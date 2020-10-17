تكنولوجيا: مراجعة للهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra: هاتف خارق وأسرع شاحن بالعالم!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي Mi 10 Ultra في شهر أغسطس الماضي في السوق الصيني، وعلى ما يبدو، فإن الهاتف متفوق من جميع الأبعاد، وهو لا يختلف عن أي هاتف ذكي فخم تم إطلاقه مؤخرًا من الشركات المنافسة العملاقة. لنرى ما الذي تقدمه شاومي مع Mi 10 Ultra…

إليكم مراجعة للهاتف الذكي Xiaomi Mi 10 Ultra:

داخل الصندوق

كجزء من احتفال الشركة بمرور عشر سنوات عليها، فإن الهاتف يأتي في صندوق مميز وجميل ولامع للغاية. ومن الداخل، ستجد الهاتف مع طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقًا وغطاء خلفي، بالإضافة إلى جميع الملحقات التي ستحتاج إليها بما في ذلك سلك USB-C وبعض الكتيبات ومحول من USB-C إلى 3.5 ملم، مع شاحن بقوة 120 واط.

التصميم

يأتي الهاتف الذكي بوزن 221.8 كجم وأبعاد 162.4 × 75.1 × 9.5 ملم، وهو مصنع من الألمنيوم ومزود بطبقة زجاجية Gorilla Glass 5 من الأمام وطبقة Gorilla Glass 6 من الخلف. وستلاحظ أن الهاتف منحني بعض الشيء من الجهة الأمامية والخلفية ولكن بشكل غير مبالغ فيه.

قد تكون مسكة الهاتف غير مريحة بعض الشيء عند الاستخدام لوقت طويل، كما انه من الجدير بالذكر أن بصمات الأصبع قد تطبع أيضًا على الهاتف.

من الأمام، ستجد شاشة مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية بالإضافة إلى أنها مدمجة بمستشعر بصمة الأصبع. ومن الخلف، إعداد كاميرا رباعي مقترن بفلاش مزدوج.

هناك مستشعر IR بالجزء العلوي من الهاتف، وقد تم وضع أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة بالجانب الأيمن، في حين تم وضع منفذ USB-C وفتحة بطاقة SIM والسماعات الخارجية بالجزء الأسفل. وبالتأكيد، لا يوجد فتحة 3.5 ملم.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والفضي والشفاف.

الشاشة

تعتبر شاشة الهاتف واحدة من أفضل الشاشات، فهي من نوع OLED وبحجم 6.67 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 386 بكسل لكل بوصة ونسبة أبعاد 19.5:9، وتستحوذ الشاشة حوالي 89.5% من هيكل الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 1 مليار لون، وتقنية HDR والـ HDR10+، بالإضافة إلى أن معدل التحديث يصل إلى 120 هرتز، وهذا يساعد على السلاسة والسهولة في استخدام الشاشة ورؤية التفاصيل بشكل أوضح.

تبلغ نسبة السطوع إلى 800 nits، ويمكن أن تصل إلى 1000 هرتز، مما يجعل استخدامها تحت أشعة الشمس ممتاز.

تدعم الشاشة وضع الـ Dark Mode والذي من خلاله يمكنك تحويل الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود أثناء الاستخدام وليس فقط التطبيقات وستجد اللون الأسود مشبعًا بشكل ممتاز، بالإضافة إلى وضع حماية العين، وكل هذا يساعد على الحفاظ على البطارية وأيضا العين من الأشعة الضارة للعين.

الكاميرا

أما فيما يخص بالكاميرات، يأتي الهاتف بإعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 + كاميرا للتقريب فائق الدقة حتى 5 أضعاف من التكبير الرقمي و120 ضعف من التكبير الهجين بدقة 48 ميجابكسل + مستشعر مكبر حتى ضعفين بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. كل هذا مع فلاش مزدوج من نوع LED.

يدعم إعداد الكاميرا الخلفي وضع بانوراما وHDR وPDAF والتركيز التلقائي، بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطار بالثانية، أو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240/960 إطار بالثانية.

تقدم الكاميرا الأولى والأساسية أداء استثنائي، إذ أن الألوان المقدمة من الصور طبيعية ورائعة وتفاصيلها كثيرة وملاحظة بشكل كبير ولا يوجد بها أي ضوضاء، أما عن الـ Dynamic Range والمسؤول عن توزيع الضوء في الصور فهو يقدم أداء فائق أيضًا.

Advertisements

وعند استخدام التركيز التلقائي، ستلاحظ أنه قد يتفوق على بعض الكاميرات الاحترافية خصوصًا مع تصوير الأشخاص. وعند التصوير في الإضاءات الخافتة، فتقدم الكاميرا أداء جيد جدًا لأي من مستخدمين الهواتف الذكية في العالم مع تفاصيل رائعة وتوزيع الضوء بشكل مضبوط.

أما عن الكاميرا واسعة الزاوية (Ultra Wide)، فهي تعد الأوسع على الإطلاق في عالم التليفونات الذكية الآن، إذ أنها بزاوية 128˚، وهي قادرة على التقاط صور غنية بالتفاصيل والألوان.

وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، ودعم للـ HDR.

تقدم الكاميرا الأمامية أداء جيد جدًا من حيث الألوان، ولكن عند انخفاض الإضاءة بشكل ملحوظ قد تلاحظ أن الصور ليست الأفضل ولكنها لا تزال جيدة من حيث الألوان والدقة.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية أو 720 بكسل بمعدل 120 إطار بالثانية.

الأداء

يعمل Mi 10 Ultra بمعالج Snapdragon 865 ثماني النواة من كوالكوم بتقنية تصنيع 7 نانومتر مع معالج رسومات Adreno 650.

يقدم المعالج أداء ممتاز حتى مع الضغط بشكل مكثف، لذا فلن تواجه أي مشكلات مع المعالج.

كما أن معالج الرسومات يقدم أداء فائق أيضًا مع اللعب لفترات طويلة، خصوصًا وان الشركة أضافت للهاتف التبريد السائل الـ Liquid Cool للعمل على خفض درجة الحرارة إلى أقصى درجة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 10 المستند إلى واجهة MIUI 12.

وبالنسبة لأداء الصوت، فيقدم الهاتف تجربة صوتية رائعة فهو يأتي بسماعات استريو مجسمة ومحيطية وتجعل تجربة مشاهده الفيديوهات والألعاب رائعة.

يتضمن الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8/12/16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128/256/512 جيجابايت، ولا يوجد إمكانية لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.1 وGPS وNFC.

البطارية

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، ولكن قامت الشركة بفصل البطارية إلى بطاريتين (كل بطارية بسعة 2250 مللي أمبير) وهذا لتعزيز سرعة الشحن السريع.

توفر البطارية من 5 ساعات ونصف إلى 6 ساعات ونصف من التشغيل. ويعتبر أداء البطارية جيد جدًا خصوصًا وأن الشاحن نفسه خارق للغاية؛ فهو بإمكانه إعطائك 40% في خمسة دقائق فقط، وفي 26 دقيقة يمكنه ملئ البطارية بالكامل من صفر إلى 100%.

السعر

يبدأ سعر الهاتف الذكي Mi 10 Ultra من 760 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra هاتف ذكي مثير للإعجاب للغاية، فهو يضع معايير جديدة لسرعات الشحن في شكل سلكي ولاسلكي. كما انه مزود بأفضل التقنيات والمواصفات الموجودة بجميع الهواتف الذكية الفاخرة مع معالج قوي وكاميرات مذهلة وتصميم متين. 9.5/10 الإيجابيات أفضل شاحن سريع بالعالم حتى الآن

شاشة 120 هرتز

كاميرا رائعة

جودة تصنيع ممتازة

أداء فائق سعر معقول السلبيات واجهة MIUI ليست للجميع

وزنه كبير ولا يدعم الذاكرة الخارجية

لا يدعم معيار لمقاومة المياه

لا يدعم Radio FM ولا يدعم 3.5 ملم

متوفر في الصين فقط

اعلان





