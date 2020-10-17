تكنولوجيا: سامسونج تعتمد شاحن هاتفي GALAXY S21 Plus وGALAXY S21 ULTRA بقدرة 25W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت العملاق الكوري وحدات الشحن الخاصة بهاتفي GALAXY S21 Plus وGALAXY S21 ULTRA في وكالة 3C، حيث يأتي كلا الهاتفين مع شاحن بقدرة 25W.

رصد هاتف 5G جديد من سامسونج في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم SM-G9910 مع شاحن بقدرة 25W، ومن ثم إعتمدت سامسونج اثنان من الإصدارات بنماذج رقم SM-G9960، وSM-G9980 أيضاً في 3C، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتفين هما GALAXY S21 Plus 5G، وGalaxy S21 Ultra 5G.

وتتجه الأضواء لشركة سامسونج في ترقب لتأكيد خططها القادمة لسلسلة هواتف GALAXY S21، حيث أكدت أحدث التقارير على بدء الإنتاج الضخم لسلسلة GALAXY S21 بالفعل.

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ووفقاً لأحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C فإن جميع الإصدارات القادمة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W بمعايير EP-TA800، وهو أول شاحن USB C قدم من سامسونج للمرة الأولى مع هاتف Galaxy S10 5G ويدعم 11.0VDC 2.25A 25W.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S21 سيكون أول الهواتف الذكية التي تنطلق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 875، كما تأتي كافة الإصدارات بشاحن 25W، على أن يضم الإصدار الرئيسي بطارية بقدرة 4000 mAh، بينما يأتي هاتف GALAXY S21 Plus بقدرة بطارية 4800 mAh، بينما ينطلق هاتف Galaxy S21 Ultra بقدرة بطارية 5000 mAh.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج قلم stylus للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S، كما تشير بعض التقارير إلى أن سامسونج تقدم سلسلة Galaxy S21 في شهر يناير العام المقبل.

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