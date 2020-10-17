تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف MATE 40 PRO Plus توضح تفاصيل الذاكرة وألوان الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ العد التنازلي لإنطلاق حدث هواوي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف MATE 40 يوم 22 من أكتوبر، واليوم تسلط التسريبات الضوء على هاتف MATE 40 PRO Plus.

كشفت تسريبات مصورة عن صندوق تغليف هاتف هواوي المرتقب MATE 40 PRO Plus، حيث أوضحت التسريبات تفاصيل الذاكرة العشوائية والألوان التي ينطلق بها هذا الإصدار.

ولقد جاءت هذه التسريبات على صفحة @Ark على Weibo، حيث كشفت الصورة المسربة لصندوق التغليف عن أن هاتف MATE 40 PRO Plus سينطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً كشفت الصورة عن أن هاتف MATE 40 PRO Plus يأتي بتصميم من السيراميك باللون الأسود، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

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ولقد أكدت التفاصيل السابقة على أن هواوي تكشف رسمياً عن سلسلة MATE 40 في حدث يعقد في 22 من أكتوبر، على أن تضم السلسلة هذا العام كلاً من هواتف MATE 40، وMATE 40 PRO، وأيضاً MATE 40 PRO Plus، إلى جانب الإصدار الخاص Mate 40 RS Porsche.

أيضاً تضم سلسلة Mate 40 معالج Kirin 9000 الجديد من هواوي، كما تقدم العملاق الصيني إعدادات مختلفة للكاميرة في الإصدارات القادمة.

يذكر أن التسريبات الأخيرة قد سلطت الضوء على هاتف Mate 40 RS Porsche الذي ينطلق بميزة قياس درجة حرارة الجسم، وذلك من خلال تطبيق يدعم قياس حرارة الجسم أو الأشياء، على أن يتم محاذاة الهاتف بالغرض المراد قياس حرارته بمسافة من 1 إلى 3 سم ومن ثم يتم النقر على قياس الحرارة في التطبيق، على أن يهتز الهاتف ما أن يتم تحديد درجة الحرارة.

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