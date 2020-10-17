شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تظهر مواقع الاقتراع فى البحث والخرائط قبل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما يبحث المستخدمون عن معلومات حول "التصويت المبكر" أو "صناديق الاقتراع القريبة مني"، فسيتم عرض تفاصيل عن أماكن محددة، إلى جانب ساعات العمل.



جوجل والانتخابات الأمريكية أعلن عملاق التكنولوجيا أيضًا أن مساعده الافتراضي سيكون قادرًا قريبًا على تزويد المواطنين بالمعلومات، بمجرد قول "مرحبًا Google، أين يمكنني التصويت؟" شارك Yunhan Xu، مديرمنتجات جوجل، في الإعلان عن هذا الأمر، قائلا: "هذا العام ، عمليات البحث عن" كيفية التصويت "في الولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى. وأضاف مدير منتجات جوجل، "لتسهيل العثور على معلومات حول كيفية ومكان التصويت، بغض النظر عن طريقة التصويت المفضلة لديك، أطلقنا ميزات متعلقة بالانتخابات بمعلومات من مؤسسات موثوقة في بحث جوجل". Advertisements كما أوضح، "عندما تذهب إلى بحث جوجل والخرائط للحصول على معلومات حول مكان التصويت، ستجد ميزات مفيدة تُظهر مواقع التصويت الأقرب إليك".

جوجل والانتخابات الامريكية

ويكتب المستخدمون "مكان التصويت" في بحث جوجل للعثور على معلومات التصويت، ثم سيعرض عنوانهم، ويطرح النظام عددًا من المواقع في المنطقة التي توفر الخدمة المحددة، سواء كان التصويت شخصيًا أو صندوق الاقتراع بالبريد .

ستعرض خرائط جوجل أيضًا المواقع وتوفر الاتجاهات للمستخدمين، كما سيشارك مساعد جوجل التفاصيل حول مكان التصويت في مكان قريب على هاتفك الذي يدعم المساعد أو مكبر الصوت الذكي أو الشاشة الذكية.

ويشير الإعلان أيضًا إلى أن المعلومات الرسمية مأخوذة من Voting Information، وهي شراكة من Democracy Works والولايات لتوفير معلومات رسمية للناخبين حول مكان التصويت.