شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالات حكومية أمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لإلغاء قوانين قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية (OMB) أن الوكالات الفيدرالية ستستخدم الذكاء الاصطناعي للتخلص من المتطلبات القديمة والمتقادمة وغير المتسقة عبر عشرات الصفحات من اللوائح الحكومية، حيث استخدم مشروع تجريبي لعام 2019 خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوجد الاختبار التجريبي مئات الأخطاء الفنية والمتطلبات القديمة في كتب قواعد الوكالة، بما في ذلك طلبات إرسال المواد عن طريق الفاكس، وقال مكتب OMB إنه يتم تشجيع جميع الوكالات الفيدرالية على تحديث اللوائح باستخدام الذكاء الاصطناعي وقد وافقت العديد من الوكالات بالفعل على القيام بذلك.

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وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نشرت الحكومة سنويًا حوالي 185000 صفحة في قانون اللوائح الفيدرالية، وقال مدير مكتب OMB في البيت الأبيض، راسل فوغت، إن جهود الذكاء الاصطناعي ستساعد الوكالات "على تحديث قانون تنظيمي تميز بعقود من الإهمال ونقص الإصلاح".

وقال البيت الأبيض إن الوكالات بموجب هذه المبادرة ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وبرمجيات أخرى "لتمشيط آلاف وآلاف من صفحات التعليمات البرمجية التنظيمية للبحث عن الأماكن التي يمكن فيها تحديث التعليمات البرمجية والتوفيق بين الأخطاء التقنية وإزالتها بشكل عام"، وتشمل الجهات المشاركة دائرة النقل ، وزارة الزراعة ، وزارة العمل ووزارة الداخلية، وستساعد إدارة الخدمات العامة الوكالات في تحديد شركاء التكنولوجيا وتسهيل العقود، وقد جعلت إدارة ترامب من إلغاء القيود أولوية رئيسية ، بينما يقول النقاد إن الإدارة فشلت في ضمان ضمانات تنظيمية كافية.