تكنولوجيا: ابل تقرر تأجيل شحن بعض إصدارات IPHONE 12 حتى شهر نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إرتفعت نسبة الطلب المسبق لشراء هواتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro في السوق الصيني بشكل كبير، حيث كان من المقرر أن تبدأ ابل في شحن الإصدارين في 23 من أكتوبر، إلا أن زيادة الطلب على الإصدارات الجديدة أدت إلى تأجيل شحن بعض الطلبات حتى شهر نوفمبر.

ولقد أكد موقع ابل على أن شحن النموذج الفضي من هاتف iPhone 12 Pro المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت سيبدأ خلال 3 إلى 4 أسابيع، بينما إنتهى مخزون Jingdong من هاتف iPhone 12 Pro، من جانب أخر تبدأ ابل تسليم iPhone 12 المميز باللون الأبيض وسعة تخزين 64 جيجا بايت خلال 5 إلى 7 أيام، بينما تتوفر نماذج محدودة من سلسلة iPhone 12 في JD.com.

وينطلق هاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Pro في السوق الصيني بسعر يبدأ من 940 دولار، بينما يصل السعر في أعلى نموذج إلى 1657 دولار تقريباً، حيث تأتي أسعار الهواتف الجديدة كالآتي:

Advertisements

هاتف iPhone 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 940 دولار

هاتف iPhone 12 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1015 دولار

هاتف iPhone 12 بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1134 دولار

هاتف iPhone 12 Pro بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1269 دولار

هاتف iPhone 12 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1388 دولار

هاتف iPhone 12 Pro بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1647 دولار.

ولقد أشار تقرير أخر من MacRumors إلى أن ابل قامت بتأجيل شحن الإصدارين في سوق الولايات المتحدة أيضاً إلى شهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن يبدأ شحن هاتف iPhone 12 Pro باللون الأزرق وسعة تخزين 128 جيجا بايت من 6 إلى 13 من نوفمبر.

بينما يبدأ فتح باب الحجز المسبق لهواتف iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro Max بدءاً من 6 من نوفمبر، على أن تتوفر الهواتف في 13 من نوفمبر.

المصدر

اعلان





