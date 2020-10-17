شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه الماسح الضوئي LiDAR؟ وما أبرز مميزاته فىiPhone 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل بشكل رسمى عن أحدث هواتف أيفون الخاصة بها، حيث يمتلك هاتف أيفون 12 برو ماسح LiDAR، والذي يتموضع بجانب ثلاث كاميرات خلفية ليصبح بذلك أول هاتف ذكي يأتى بماسح "LiDAR"، وفيما يلي نعرض مفهوم هذه التقنية وما الذي تشير إليه كما يلي:

تقنية LiDAR:

هي تقنية تشير إلى تحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر، وهى تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء، عادة ما تكون أشعة ليزر ويتم عن طريقها حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة، وذلك عن طريق إرسال موجات من الليزر والتي تصطدم بالأجسام المقابلة لمصدر الضوء ثم تنعكس مرة اخري لتعود لمصدر الضوء من جديد والذي بدوره يحسب هذه المسافة.

وقالت شركة أبل أن LiDAR هو عبارة عن مستشعر يسمى LiDAR Scanner موجود بالكاميرا لصور النمط الليلي وتوفر ضبطا تلقائيا أسرع بست مرات في الإضاءة الضعيفة حيث تتيح تكنولوجيا LiDAR إمكانيات متطورة لنظام كاميرات Pro، بما في ذلك الضبط التلقائي الفوري للعدسة في الإضاءة الضعيفة.

وبفضل تفاصيل الخريطة ثلاثية الأبعاد لتكنولوجيا LiDAR أصبح ممكناً التقاط صور بورتريه بنمط الليل Night Mode من خلال الكاميرا الواسعة، كما أصبح بإمكان المحرك العصبي Neural Engine أن يضع التركيز على ما تصوره بينما ينشئ خلفية جذابة ليدعم تجربة الواقع المعزز بشكل أكثر جاذبية.

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- مميزات وجود LiDAR بهواتف أيفون 12:

يعد أهم أمرين للمستخدم العادي هما ألعاب الواقع المعزز والتسوق (AR)، وقد قامت آبل بمعاينة بعض التطبيقات الخاصة بالماسح الضوئي LiDAR التي ستأتي بشكل ملائم في وقت لاحق من هذا العام، ومن أكثر التطبيقات إثارة للاهتمام لعبة "Hot Lava"، وهي لعبة مغامرات من منظور الشخص الأول لنظامي التشغيل iOS والحاسب الشخصي.

ومن المنتظر أن يؤدي وصول الماسح الضوئي LiDAR إلى iPhone 12 Pro إلى زيادة كبيرة في عدد التطبيقات التي تستخدم هذه التكنولوجيا – وقد يكون الماسح الضوئي بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لكاميرا هواتف آيفون.