تكنولوجيا: تقرير يشير إلى بدء الإنتاج الضخم لسلسلة GALAXY S21 قبل الموعد المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الكوري قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف GALAXY S21 قبل الموعد المتوقع، نظراً للإنخفاض النسبي في الطلب على سلسلة هواتف Galaxy S20 الحالية.

جاءت التفاصيل الجديد عبر مصدر مطلع على خطط سامسونج، حيث أكد مصدر التسريبات على أن سامسونج إتخذت قرار لبدء الإنتاج الضخم لهواتف GALAXY S21 كبديل لمتابعة زيادة المخزون من سلسلة Galaxy S20.

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ولقد أوضح التقرير أن سامسونج قد أصدرت أوامر توريد لشركائها بالتكوينات اللازمة لإنتاج سلسلة GALAXY S21 قبل شهر ونص من الموعد المحدد سابقاً، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج إتخذت هذه الخطوة لمواجهة إنخفاض الطلب على سلسلة GALAXY S20 الحالية، وأيضاً بهدف شغل الفجوة التي نتجت عن بدء غياب هواوي في بعض الأسواق نتيجة للقيود الأمريكية.

كما أشار رئيس إحدى الشركات الموردة لتكوينات سامسونج، إلى أن بدء تلقي سامسونج التكوينات اللازمة للإنتاج الضخم لسلسلة GALAXY S21 قد يشير أيضاً إلى خطط العملاق الكوري للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان خلال شهر ديسمبر.

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