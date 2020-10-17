OnePlus تُزيل تطبيقات وخدمات الفيسبوك من الهاتف OnePlus 8T

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإزالة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة الفيسبوك من الهاتف OnePlus 8T بعد أن تعرضت الشركة لإنتقادات بسبب التثبيت المسبق لتطبيقات وخدمات الفيسبوك على الهاتف OnePlus Nord وتشكيلة OnePlus 8 Series. تم تأكيد هذا الخبر من قبل شركة OnePlus، مما يعني أن الهاتف الجديد لن يأتي إلا مع البرمجيات التابعة لكل من Google و OnePlus نفسها و Netflix.

جزء من سبب الإحتجاج هو أنه على الرغم من أنه يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات Facebook و Messenger و Instagram من هواتف OnePlus 8 Series و OnePlus Nord، إلا أنه لا يمكن إزالة الخدمات التي تعمل في الخلفية مثل Facebook App Installer و App Manager.

بررت شركة OnePlus ذلك بالقول أن تضمين هذه الخدمات سمح لها بتقديم ” كفاءة أعلى على مستوى البطارية “. ولكن المستخدمين إعترضوا على ذلك على أساس أن الشركة قامت بالتشويش على واجهة OxygenOS التي أثارت إعجابهم في الأساس بسبب بساطتها، وكانت هناك تقارير تفيد بأن تلك التطبيقات والخدمات المثبتة مسبقًا تستهلك قدرًا صغيرًا من البيانات في الخلفية.

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لأولئك الذين يتساءلون، تقول OnePlus أن Netflix يأتي مثبتًا بشكل مسبق على الهاتف OnePlus 8T للسماح له بتشغيل محتوى HDR بكفاءة. توقفت الشركة عن التأكيد لموقع Inputmag بأنها لن تقوم بتثبيت تطبيقات وخدمات الفيسبوك بشكل مسبق مرة أخرى في هواتفها الذكية، ورفضت التعليق على كيفية قيام ملاك OnePlus Nord و OnePlus 8 Series الحاليين بإلغاء تثبيتها على أجهزتهم.