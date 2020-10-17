سامسونج ستُعلن عن تشكيلة Galaxy S21 Series في شهر يناير المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتشرت بعض الشائعات التي تقول أن سامسونج تُحاول تقريب موعد إطلاق تشكيلة Galaxy S Series مع سلسلة هواتف Galaxy S21 Series القادمة. على مدار السنوات الماضية، رأينا سامسونج تُعلن عن هواتف جديدة ضمن تشكيلة Galaxy S Series في شهر فبراير من كل عام بينما يتم عرضها للبيع في شهر مارس، ولكن يبدو أن الوضع سيختلف مع تشكيلة Galaxy S21 Series في العام المقبل.

كانت هناك تقارير من كوريا الجنوبية إدعت أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة Galaxy S21 Series في شهر ديسمبر من هذا العام، ولكن هناك الآن تقرير جديد من موقع SamMobile يقول أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة Galaxy S21 Series في شهر يناير من العام المقبل، في حين سيتم عرضها للبيع في وقت لاحق من نفس الشهر أو في شهر فبراير الموالي.

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لا يزال السبب وراء تعجيل الإعلان عن تشكيلة Galaxy S21 Series غير معروف على الرغم من أنه يتعلق على الأرجح بإضافة مساحة بين Galaxy S21 Series والجيل التالي من Galaxy Z Series. يبدو أن موردي سامسونج بدأوا فعلاً بالإنتاج الضخم لمكونات Galaxy S21 Series، وهذا ما يُعد مبكرًا بنحو شهر عن الموعد المعتاد، لذا يبدو أن الإطلاق المبكر لتشكيلة Galaxy S21 Series إحتمال وارد جدًا بالفعل.