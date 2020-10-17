تكنولوجيا: سوني تستعد لإطلاق شاشة SR تدعم عرض ثلاثي الأبعاد دون النظارات المخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن شاشة SR جديدة تدعم عرض ثلاثي الأبعاد للمحتوى دون الحاجة لإرتداء نظارات مخصصة لعرض ثلاثي الأبعاد.

أكدت شركة سوني على خططها لإطلاق منتج رائد جديد للأسواق في شاشة SR ترتكز على محيط الضوء الذي تستشعره العين البشرية أو ما تعرف بتقنية ELFD، لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد.

كانت شركة سوني قد إستعرضت شاشة SR الجديدة للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES في بداية هذا العام في الولايات المتحدة، والتي عرفت ب”‘eye-sensing light field display”، حيث لا تحتاج هذه التقنية إلى نظارات واقع إفتراضي، أو نظارات مخصصة لعرض ثلاثي الأبعاد.

وتأتي شاشة SR في لوحات LCD بحجم 15.6 إنش ودقة عرض 4K، حيث تتضمن الشاشة مستشعر vision عالي السرعة، لدعم تتبع سريع لحركة العين، وموضع العين عند الحركة في محيط الشاشة.

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كما تأتي شاشة سوني SR بعدسات micro إلى أعلى الشاشة LCD، والتي تعمل على فصل الجهة اليمنى واليسرى للعين لإنشاء صورة ستريو، كما تأتي الشاشة بخوارزمية تدعم رسم ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي، لذا تحتاج الشاشة إلى جهاز حاسب مكتبي بآداء قوي مع معالج إنتل Core i7، وكرت شاشة RTX 2070 Super.

يذكر أن شاشة SR من سوني يمكن أن تقدم دعم جيد للمصممين والمحترفين من المبدعين، ومصممي السيارات، أو المؤثرات المرئية، ومن المتوقع أن تنطلق الشاشة بسعر 5 آلاف دولار تقريباً، على أن تتوفر في موقع سوني ومتاجر التجزئة في نوفمبر.

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