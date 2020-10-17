تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن شاشة من HONOR بحجم 23.8 إنش ومعدل تحديث 144HZ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن شاشة جديدة لشركة Honor تتميز بحجم 23.8 إنش ومعدل تحديث 144HZ.

أشار Zhao Ming خلال الإعلان عن جهاز الحاسب الأول المخصص للألعاب Honor HUNTER، إلى أن الشركة ستقدم لاحقاً شاشات، وأجهزة راوتر إلى جانب منتجات أخرى مخصصة للألعاب، واليوم تظهر أول شاشة في تسريبات مصورة على شبكة الإنترنت.

وتؤكد الصور المسربة لشاشة Honor على أنها مميزة بحجم 23.8 إنش، كما تأتي بتصميم بسيط مقارنة بشاشات e-sport المنافسة في الأسواق.

كما تأتي الشاشة الجديدة في سلسلة HONOR HUNTER المخصصة للألعاب، لذا من المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz للتوافق مع متطلبات الألعاب الحالية.

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من جانب أخر لم تقدم HONOR أي تفاصيل رسمية حول هذه الشاشة في الوقت الحالي، أيضاً لم تكشف الصور المسربة عن الكثير من مواصفات هذه الشاشة، حيث تظهر فقط علامة HONOR التجارية في جانب الشاشة، كما ترتكز الشاشة على حامل إسطواني وقاعدة مسطحة، أيضاً يظهر إنحناء بسيط في حواف الشاشة.

كما تكشف الصور عن ثلاثة من المنافذ في الجزء الخلفي من الشاشة، حيث يأتي إحداها HDMI، إلى جانب منفذ USB، إلا أن الصورة لا توضح تفاصيل المنفذ الثالث.

يذكر أن تقرير سابق أشار إلى أن هواوي تستعد لإطلاق شاشة جديد بنموذج رقم AD80HW، والتي تأتي بحواف نحيفة في ثلاثة إتجاهات، وتحاكي تصميم شاشة HONOR تقريباً، لذا قد يكون نفس الهيكل مع بعض التغييرات في المواصفات.

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