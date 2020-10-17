Carl Pei يؤكد رسميًا مغادرته لشركة OnePlus بعدما قضى سبع سنوات فيها وساهم في تأسيسها

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت تقارير مُختلفة تتحدث عن مغادرة المؤسس المشارك لشركة OnePlus، السيد Carl Pei للشركة. إعتبارًا من يوم أمس الجمعة، أصبح هذا الخبر رسميًا بعدما قام Carl Pei نفسه بنشر رسالة وداع على منتديات OnePlus.

في الرسالة، أقر Carl Pei أن شركة OnePlus أخذت معظم العشرينات من عمره بحيث أصبح الآن في الثلاثينيات من عمره، وهو يرغب الآن في الإبطاء قليلاً وإعادة التركيز على العلاقات مع العائلة والأصدقاء قبل مشروعه التالي. شكرًا لك على إحداث تغيير جذري في عالم الهواتف الذكية، Carl Pei. سنراك قريبًا.

تم تأسيس شركة OnePlus في شهر ديسمبر من العام 2013 من قبل Carl Pei و Pete Lau الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة. إكتسبت الشركة الصينية شهرة واسعة بسبب تكتيكاتها التسويقية القوية، والتي إبتكرها Carl Pei الذي كان سابقًا مدير التسويق في شركة Oppo.

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أتت جهود الرجلين ثمارها، والآن، تُعد OnePlus واحدة من أنجح العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية في الهند وفي العديد من الأسواق الأخرى.

لقد كان Carl Pei هو وجه شركة OnePlus في الأسواق الغربية وظهر في العديد من مؤتمرات الإطلاق ولقاءات المعجبين بسبب طلاقته في اللغة الإنجليزية. وكما سبق وأشرنا، فقد كانت بداية نجاح شركة OnePlus في العام 2013 عندما قامت بإطلاق الهاتف OnePlus One الذي أثار الكثير من الضجة وجذب الكثير من الإنتباه لأنه كان هاتفًا جذريًا يجمع بين قوة المواصفات والسعر المتوسط. بعد كل هذه السنوات، أصبحت OnePlus الآن علامة تجارية رئيسية لا يستهان بها في سوق الهواتف الذكية.