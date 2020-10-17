أدلة جديدة تؤكد وصول الهاتف Redmi K30S قريبًا مع تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة الإتصالات الصينية China Telecom عن طريق الخطأ يوم أمس أن شركة Xiaomi ذاهبة لإعادة إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10T تحت إسم Redmi K30S. اليوم ظهر نفس الهاتف تقريبًا على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع المواصفات التقنية الكاملة والصور، وهذا ما يؤكد لنا أن الهاتف Redmi K30S لن يصل فقط مع نفس تصميم ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi 10T، وإنما سيصل أيضًا في المستقبل القريب.

ليس من المستغرب أن نرى شركة Xiaomi تُحاول إعادة إطلاق هاتف Mi تحت العلامة التجارية Redmi. نفس الشيء حدث مع الهاتفين Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro اللذان تم إطلاقهما في بعض الأسواق الأخرى تحت الأسماء Redmi K20 و Redmi K20 Pro.

للتذكير، يضم الهاتف Xiaomi Mi 10T مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB من نوع LPDDR5، وشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين يدعمان كذلك البلوتوث 5.1 و WiFi 6، ويضمان منفذ السماعات 3.5mm.

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وفيما يخص الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واحدة في الأمام بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وثلاث كاميرات في الخلف تشمل كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.