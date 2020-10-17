تحديث WatchOS 7.0.2 يقوم بحل مشكلة إستنزاف البطارية في ساعات Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك Apple Watch وتواجه بعض المشاكل مع عمر البطارية بعد الترقية إلى WatchOS 7، فقد يُسعدك معرفة أن تحديث WatchOS 7.0.2 الذي أصدرته شركة آبل قبل بضعة أيام يعمل على إصلاح مشكلة إستنزاف البطارية التي واجهها بعض المستخدمين.

ووفقا لشركة آبل، فقد قالت عندما قامت بإصدار التحديث أنه يُعالج مشكلة تتسبب في إستنزاف البطارية بشكل أسرع من المعدل، فضلا عن حل مشكلة منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى تطبيق التخطيط الكهربائي للقلب ECG في المناطق التي يكون فيها متاحًا. ووفقا لتقارير مختلفة من عدة مستخدمين، فإن تحديث WatchOS 7.0.2 الجديد يقوم فعلاً بمعالجة مشكلة إستنزاف البطارية المذكورة آنفًا، فضلا عن مشكلة ECG.

ومع ذلك، فقد سمعنا تقارير في الشهر الماضي تعرض فيها مستخدمو Apple Watch Series 3 لتجمد نظام التشغيل وعمليات إعادة التشغيل العشوائية على ساعتهم الذكية بعد الترقية إلى WatchOS 7. ولحد الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحديث WathOS 7.0.2 الجديد يقوم بإصلاح هذه المشاكل، وما إذا كانت آبل ستقوم بإطلاق تحديث آخر يقوم بحلها.

Advertisements

ومع ذلك، فقد بدأت شركة آبل فعلاً بإختبار تحديث WatchOS 7.1 والذي نأمل أن يُعالج مشاكل التجمد المفاجئ للنظام وإعادة التشغيل العشوائية في Apple Watch Series 3، لذلك ربما يتعين على ملاك Apple Watch Series 3 الإنتظار حتى ذلك الحين ليقوم هذا التحديث بحل مشاكلهم.