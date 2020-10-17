شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفتح باب الحجز المسبق لهاتفى أيفون 12 وأيفون 12 برو عبر موقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يخيب حدث Hi-Speed ​​من أبل الآمال هذا الأسبوع حيث تم إطلاق أربعة هواتف أيفون بتصميم جديد - حواف أكثر انبساطًا ومربعًا - وشاشات OLED أفضل، وقد بدأت شركة أبل اليوم تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتفى أيفون 12 وأيفون 12 برو وذلك من خلال موقعها الإلكترونى، على أن تفتح الشركة الحجز المسبق لهاتفى أيفون 12 ميني وأيفون 12 برو ماكس بحلول 6 نوفمبر المقبل.

أسعار هواتف أيفون 5 الجديدة:

كشفت شركة أبل عن أسعار سلسلة هواتف أيفون 12 الجديدة والتى من المنتظر أن تكون كالتالي:

iPhone 12 mini: يأتى بسعر 699 دولارا للنسخة الأساسية.

iPhone 12: يأتى بسعر799 دولار لسعة التخزين 64GB و 849 دولار لسعة 128GB و 949 دولار لسعة 265GB.

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iPhone 12 pro: يبدأ سعره من 999 دولارا.

iPhone 12 Pro Max: يبدأ سعره من 1100 دولار.

وكانت شركة أبل قد أعلنت أن تشكيلة iPhone 12 الجديدة، مشيرة إلى أن الهواتف الأربع ستشحن بدون شاحن أو زوج من سماعات الأذن Lightning في العلبة، وذلك لتقليل تأثيرها على البيئة، وبدلاً من ذلك، سيتم تزويدهم بكابل USB-C إلى Lightning فقط.

وتقول أبل إن علبة الهاتف لا نتضمن شاحنًا أو سماعات أذن مع سلسلة iPhone 12 لأسباب بيئية، وبالمثل لم تتضمن وحدة شحن مع طرازات Apple Watch لهذا العام، وتقول إن هذه الخطوة تعني أنه يتعين عليها استهلاك مواد خام أقل مقابل كل جهاز أيفون يتم بيعه، كما يسمح أيضًا بصندوق بيع بالتجزئة أصغر حجمًا، مما يعني أن المزيد من الوحدات يمكن وضعها في منصة شحن واحدة وتقليل انبعاثات الكربون.

وقد قوبلت التقارير السابقة عن التغيير بالغضب عبر الإنترنت، حيث اقترح البعض أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بزيادة هوامش ربح أبل وخفض تكاليف الشحن بدلاً من حماية البيئة، بغض النظر عن دوافع شركة أبل، من المرجح أن تقلل هذه الخطوة من النفايات الإلكترونية في كلتا الحالتين، وكجزء من إعلانها، قالت شركة أبل إن هناك بالفعل 700 مليون سماعة رأس Lightning في العالم، بالإضافة إلى ملياري محول طاقة من أبل، ما يشير إلى أن معظم الناس سيحصلون بالفعل على كلا الملحقات.