تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق الجيل الأول من أجهزة Mac بمعالجات ARM في 17 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد “Jon Prosser” في تقرير نشر مؤخراً على خطط ابل للكشف عن الجيل الأول من أجهزة Mac المميزة بمعالجات ARM في حدث يعقد في 17 من نوفمبر.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن قراراها بالتحول إلى إستخدام معالجات الشركة التي ترتكز على عملية تصنيع ARM في أجهزة ماك كبديل لمعالجات إنتل خلال شهر يونيو في فعاليات مؤتمر المطوريين، حيث قدمت ابل منذ ذلك الوقت جهاز Mac mini فقط الذي جاء بمعالج ابل A12Z Bionic.

ولقد جاءت تفاصيل جديدة حول خطط ابل لإطلاق أجهزة MacBook بمعالجات الشركة التي ترتكز على عملية تصنيع ARM عبر Jon Prosser، حيث أشار إلى أن ابل ستكشف النقاب عن هذه الأجهزة في حدث يعقد في 17 من نوفمبر، على أن تؤكد ابل موعد الحدث بشكل رسمي في 10 من نوفمبر.

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وفي تسريبات أخرى رصدت على شبكة الإنترنت، أشير إلى أن ابل ستقدم جهاز MacBook بحجم 12 إنش كأول إصدار يأتي بمعالج صمم من ابل وهو معالج Apple A14X، حيث يأتي هذا المعالج كترقية لمعالج A14 الذي يدعم أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون هذا العام.

من جانب أخر أكدت ابل في وقت سابق على أن تحولها بشكل كامل إلى معالجات الشركة الخاصة سيستغرق عامين تقريباً، لذا نتوقع أن تستمر ابل لفترة لإطلاق أجهزة MacBook بمعالجات إنتل بجانب الجيل الجديد من الأجهزة التي ستأتي بمعالجات صممت من ابل.

يذكر أن Jon Prosser أشار أيضاً في تقريره إلى أن ابل ستقدم خلال الحدث المرتقب سماعة “AirPods Studio”، والتي ستتوفر باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بتصميم رياضي بسعر 350 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني في الفئة المميزة بسعر 600 دولار.

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