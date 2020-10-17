حواسيب Mac المُزودة بمعالجات ARM قد يتم الإعلان عنها في اليوم 17 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت إشاعة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن شركة آبل ذاهبة لعقد حدث إفتراضي آخر في شهر نوفمبر المقبل حيث من المفترض أن تكشف النقاب عن أول حاسوب Mac مُزود بمعالج خاص بالشركة يستند على معمارية ARM. الآن وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز Jon Prosser، فهو يقول أن هذا الحدث سيُعقد في اليوم 17 نوفمبر.
يُعتقد Jon Prosser أن الدعوات الخاصة بهذا الحدث سيتم البدء بإرسالها لوسائل الإعلام في اليوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل، أي قبل أسبوع من الحدث كما جرت العادة دائمًا. لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذا التاريخ دقيق، ولكن Jon Prosser لطالما كان دقيقًا إلى حد ما في إدعاءاته، لذلك من المحتمل أن تكون هذه التواريخ دقيقة، ولكننا نطلب من الجميع التعامل مع كل شيء بقليل من الحماسة.
من غير الواضح ما هي الحواسيب التي سيتم الإعلان عنها في هذا الحدث. من المتوقع إلى حد كبير أن تأخذ شركة آبل الأمور ببط وتبدأ بإطلاق الطرازات الإقتصادية قبل الإنتقال لإنتاج الطرازات الإحترافية المرتفعة التكلفة مع العلم بأن إحدى الشائعات السابقة إقترحت إمكانية أن تقوم آبل بإعادة إحياء نسخة 12 إنش من MacBook من خلال تزويدها بالمعالج الخاص بها الذي يستند على معمارية ARM، فضلا عن نسخة من MacBook Air مُزودة بنفس المعالج.
ومع ذلك، كشف تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركة آبل قد قدمت العديد من الطلبات للحصول على شهادات المصادقة من اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية مما كشف لنا أن هناك طرازات جديدة من حواسيب Mac قادمة في الطريق. بالنظر إلى أن حزمة أدوات المطورين تشمل حاسوب Mac Mini مُزود بالمعالج Apple A12Z، فمن الممكن أن تقوم شركة آبل بإطلاق النسخة التجارية من هذا الحاسوب، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى يتم تأكيد كل شيء من قبل شركة آبل نفسها.
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