يبدو أن Netflix إكتفت من تقديم الفترة التجريبية المجانية للعملاء الجدد

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي تميل خدمات البث إلى تقديمها هي فترة تجريبية مجانية، سواء كانت لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر وما إلى ذلك. نظرًا لأن الشركة تريد منك الإلتزام معها، فمن الطبيعي أنها ستسمح لك بأخذ جولة في الخدمة أولاً. ومع ذلك، يبدو أن Netflix إنتهت من ذلك.

وفقًا لـ Phil Swann من TV Answer Man، فيبدو أن Netflix لن تُقدم للعملاء الجدد نسخة تجريبية مجانية. في الواقع، ذكرت صفحة ” مركز المساعدة ” على موقع Netflix أيضًا أن الفترة التجريبية المجانية غير متوفرة. من غير الواضح متى نفدت الشركة ذلك، ولكن هذا يعني في الأساس أن أولئك الذين لم يشتركوا بعد لن يتمكنوا من تجربة الخدمة قبل إتخاذ قرار بشأن الإشتراك أم لا.

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ليس لدينا أيضًا أي فكرة عن سبب إنهاء Netflix للفترة التجريبية المجانية نظرًا لمدة توفرها، ولكن إعتقد البعض أنه ربما تم إساءة إستخدامها. وكما أوضح موقع The Next Web، فمن السهل إنشاء بريد إلكتروني والإستمتاع بمحتوى مجاني لمدة شهر، وتكرار العملية طالما تريد الإستمرار في الإستمتاع بمحتوى Netflix.

هذا يعني أن هناك أشخاصًا يسيئون إستخدام النظام بطريقة ما مما أجبر Netflix في نهاية المطاف على إزالة الفترة التجريبية المجانية. ومع ذلك، إذا كنت تتساءل بشكل مشروع عما إذا كان يجب عليك الإشتراك في Netflix، فبإمكانك دائمًا إختيار تجربة الخدمة بأرخص خطة ممكنة، وإذا لم تُعجبك، فأنت ستكون خسرت بعض الدولارات فقط.