الطلبات المسبقة على iPhone 12 Series تنفد في غضون دقائق في تايوان

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم الإعلان عن هواتف iPhone 12 Series، أوضحت لنا شركة آبل أنها ستقوم بإطلاق هذه التشكيلة على مرحلتين بحيث سيتم في المرحلة الأولى إطلاق الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، وسيتم بعد ذلك إطلاق الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max. في تايوان، يبدو أن شركات الإتصالات المحلية بدأت في تلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، وهي الطلبات المسبقة التي نفدت في غضون دقائق.

هذا وفقًا لتقرير صادر من موقع DigiTimes والذي ذكر أن الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro التي تقدمها شركات الإتصالات المحلية نفدت بالفعل في غضون 45 دقيقة فقط. يجب أن نشير إلى أنه من غير الواضح كم هو عدد الوحدات التي خصصتها شركات الإتصالات هذه للطلبات المسبقة، لذلك من الصعب تحديد ما إذا كان هذا نجاحًا باهرًا لتشكيلة iPhone 12 Series أم لا.

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أيضًا، هناك طلبات مسبقة تتلقاها شركة آبل مباشرة، وليس لدينا أي فكرة عن مدى نجاحها، لذلك ربما لا ينبغي لنا أن نتحمس كثيرًا الآن. ومع ذلك، فإن المثير للإهتمام في هذا الأمر هو أنه وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، فقد توقع سابقًا أنه من جميع طرازات iPhone 12 Series التي ستُطلقها آبل، ستحظى الطرازات المُزودة بشاشات 6.1 إنش بالجزء الأكبر من المبيعات.

ومع ذلك، كما قلنا، ربما من السابق لأوانه معرفة مدى نجاح هواتف iPhone الجديدة، ولكن إذا إعتبرنا هذه الطلبات المسبقة كمؤشر، فيبدو أن شركة آبل في طريقها لتحقيق إنتصار آخر في سوق الهواتف الذكية مع تشكيلة iPhone 12 Series.