المعالج Apple A14 Bionic في iPhone 12 Pro يظهر تحسنًا ملحوظًا على مستوى الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح أنه مع كل طراز جديد من الآيفون، نتوقع أن يتحسن الأداء مقارنة مع الطراز السابق. مع iPhone 12، قامت شركة آبل بإستخدام المعالج Apple A14 Bionic الذي يتوقع الكثيرون أن يشق طريقه أيضًا إلى حواسيب Mac، لذا فإن السؤال هو، هل يمكن أن يكون iPhone 12 بنفس قوة الحواسيب المحمولة أو الحواسيب المكتبية؟

وفقًا لنظرة خاطفة على منصة إختبارات Geekbench 5، ظهر الهاتف iPhone 12 Pro مع تُحسن ملحوظ على مستوى الأداء مقارنة مع iPhone 11 Pro. سجل الهاتف iPhone 12 Pro نحو 1597 نقطة في إختبار النواة الواحدة، في حين حقق 4152 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وعلى سبيل المقارنة، حقق الهاتف iPhone 11 Pro نحو 1329 نقطة في الإختبار الأول، ونحو 3468 نقطة في الإختبار الثاني.

الفارق في أداء النواة الواحدة ليس كبيرًا مقارنة بأداء النوى المتعددة، ولكن هذا لا يزال يُمثل تحسنًا مرحبًا به على أي حال. ومع ذلك، نسمع تقارير متضاربة قليلاً. في حين أن هذه الإختبارات تمت على منصة Geekbench 5، فإن النتائج على منصة إختبارات الأداء AnTuTu تشير إلى أن المعالج Apple A14 Bionic قد يكون متأخرًا في الواقع عن المعالج +Snapdragon 865.

هذا أمر غريب لأنه في منصة Geekbench 5، يتواجد iPhone 12 Pro أعلى الهاتف Asus ROG Phone 3 المُزود بالمعالج +Snapdragon 865 ويتصدر أيضًا بهامش كبير. لسنا متأكدين من سبب ظهور هذه الأرقام المُختلفة، ولكن ربما يتعين علينا إنتظار إطلاق الهاتف قبل أن نرى بعض الإختبارات الواقعية.