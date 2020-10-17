شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل شغف الإبتكار والإبداع..أكثر الأجهزة الترفيهية استخداما لجيل التسعينيات صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن الرفاهية متاحة التي يعيشها الجيل الحالي متاحة بنفس القدر الأجيال الماضية وخصوصا التعامل مع التكنولوجيا والهواتف المحمولة وشبكات التلفزيونية المتعددة حيث التطورا الكبيرا في عالم الترفيه ، بينما لم يحظى أحدا قبل ذلك بذلك المستوى حيث أصبحت خدمات بث الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي ، هناك طرق لا حصر لها للمراهقين اليوم لتمضية الوقت إلا أنها كانت محدودة للجيل الفائت.



شرائط فيلم تايتنيك

نشرت جريدة الديلى ميل العديد من الأشياء، مثل كاسيت السيارة الوكمان والأشرطة وجهاز الفيديو والcdالتى كانت في يوم من الأيام السبيل الوحيد لرفاهية قطاع كبير.



أحدث وسائل الاتصال فى ذلك الوقت

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تلفزيون قديم وفيديو



سى دى يحتوى على عدد من الأغانى المفضبة

شارك مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى من جميع أنحاء العالم بمشاركة صور للأشياء التي أبقتهم مستمتعين كأطفال ومراهقين، حيث نشر أحدهم صورة لنظام تشغيل ويندوز xp ، وأخر بصورة لتلفزيون قديم وجهاز فيديو أسفله.



كاسيت السيارة



هاتف محمول

وساهم أحد محبي الموسيقى بصورة لقرص مضغوط تم تنسيقه بعناية مع أغانيه المفضلة المدونه فوقه، وأثار شخص ذكريات إزالة أجهزة الاستريو من السيارة لتجنب سرقتها من السيارة.



كاسيت السيارة



ماوس بلية

وشارك شخص آخر مجموعته من أشرطة الأفلام ، معترفًا بأنه ما زال يتذكر أنه يتعين عليه تبديل الشرائط حيث مشاهدة الجزء الثانى من فيلم مشاهدة Titanic، وأثار طالب سابق ذكريات تسعينيات القرن الماضى من خلال مشاركة صورة لقلم رصاص كما شارك أحد الأشخاص صورة تذكر فيه الأوقات التي أمضاها في إخراج الكرة من فأرة الكمبيوتر.