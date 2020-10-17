لن يخذلك.. إنفينكس الصينية تطرح هاتفها الذكي الجديد Note 8

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 11:21 صباحاً - أعلنت شركة إنفينكس للإلكترونيات الاستهلاكية عن طرح أحدث هواتفها Infinix Note 8 عالمياً ، في أول حدث ثلاثي الأبعاد بدون نظارات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها Infinix الصينية تقنية العرض ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات في مؤتمرها، والتي تجذب الجمهور لتجربة تأثيرات ثلاثية الأبعاد غامرة من خلال الهاتف المحمول.

وولدت سلسلة Infinix Note برؤية العلامة التجارية لتغيير طريقة حياة الناس من خلال التفاعل الذكي في عام 2014، وذلك بعد 6 سنوات من التطوير، والآن يستخدم ما يقرب من 10 ملايين مستخدم في أكثر من 70 دولة سلسلة Infinix Note.

وعلق مانفريد هونج، كبير مديري المنتجات، Infinix Mobile على إطلاق الهاتف قائلاً: “نحن في عصر جديد من سلسلة Note، فبعد إصدارنا Note 7، كان هناك نجاح كبير في المبيعات من خلال السمعة الطيبة للهاتف، وهو ما شجعنا على إطلاق منتجات جديدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين”.

من جهته قال مدير المنتج Bob Sun، إن إنفينكس طورت الهاتف الجديد Note 8 مقارنة بالجيل الأخير، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل، مع مجموعة من 6 كاميرات عالية الدقة، حتى لا تفوتك أي تفاصيل في الصورة مها كانت درجة الإضاءة، مؤكداً على تفوق الهاتف فى التقاط الصور في الإضاءة الخافتة مع خاصية Ultra Night Mode 2.0 ، وبدعم من Vidhance، حقق Note 8 استقرارًا أفضل للصورة في صناعة الفيديو، وبشكل أكثر تحديدًا في إنشاء مقاطع فيديو متحركة.

أضاف مدير المنتج: “إذا كنت من محبي الألعاب، فلن يخذلك Note 8 حيث تمت ترقية وحدة المعالجة المركزية في Note 8 بالكامل مرة أخرى من خلال اعتماد معالج MediaTek G80 ذي الأداء الأفضل بفضل تقنية Hyper Engine”.

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ويوفر Note 8 تجربة ألعاب سلسة للغاية وسرعة اتصال محسّنة، كما أنه يوفر تجربة شبكة الهاتف المحمول الأكثر استقرارًا من خلال توافق Wi-Fi وLTE ، 2.4G و5G، مما يسمح بالتبديل بينها بسلاسة.

أكبر شاشة ثنائية

يأتي ذلك مع أكبر شاشة ثنائية الفتحات مقاس 6.95 بوصة في العالم وتصميم مكبر الصوت المزدوج الرائد المعزز بتقنية DTS، ليرتقي هاتف Note 8 بالتجربة المرئية والصوتية إلى مستوى جديد تمامًا.

وتابع مدير المنتج: “قد تعني الشاشة الكبيرة أحيانًا أن عمر البطارية سيئ لكن ليس هنا، فهناك بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة توفر لك تجربة ترفيهية رائعة، وتدعم تقنية Power Marathon Tech وقت استعداد طويل، عندما تكون بطارية هاتفك المتبقية بنسبة 5٪ ، قم بتشغيل وضع الطاقة الفائقة الذي توفره Power Marathon Tech ستحصل على 17 ساعة إضافية من وقت الانتظار.

علاوة على ذلك، يمكن لجهاز Note 8 استعادة طاقته من خلال الشحن السريع بقوة 18 وات وكابل من النوع Type C مع سرعة الشحن، يمكن لتقنية الشحن ذات المحركين أيضًا خفض درجة حرارة الشحن بمقدار 8 درجات مئوية لذلك لا داعي للقلق بشأن سخونة البطارية عندما تكون في اللعبة.

ويأتي Infinix Note 8 بثلاثة ألوان وهي Deepsea Luster و Silver Diamond وIceland Fantasy، وكل هذه الألوان مستوحاة من الطبيعة للتعبير عن الجودة الفريدة لكل مستخدم بسحر الضوء. بالإضافة إلى ذلك، يستمر Note 8 في الحفاظ على جسم نحيف مع تصميم بصمة الإصبع الجانبي في زر الباور يسمح لك بإلغاء قفل هاتفك بشكل أسرع في 0.25 ثانية.