تكنولوجيا: Carl Pei مؤسس وان بلس يعلن رسمياً عن مغادرة الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Carl Pei وهو مؤسس مساعد لشركة وان بلس عن قراره بمغادرة الشركة رسمياً، حيث جاء إعلان Carl Pei عبر تغريدة نشرت على تويتر مؤخراً.

أشارت بعض التقارير التي نشرت خلال الفترة الماضية إلى أن Carl Pei أحد مؤسسي وان بلس في طريقه لمغادرة الشركة، ولقد أكد Carl Pei هذه التقارير من خلال رسالة نشرت على تويتر يعلن فيها عن مغادرة الشركة بعد 7 سنوات من إنطلاق وان بلس.

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ولقد أوضح Carl Pei في رسالته عن تأثره لمغادرة الشركة بعد 7 سنوات من العمل، شهد خلالها إنطلاق وان بلس كعلامة تجارية للهواتف الذكية في 2013، قدمت خلالها إصدارات مميزة بأسعار معقولة لتصل الآن إلى مستوى منافس في الأسواق، كما أشار إلى أن خط إنتاجها الجديد من الفئة المتوسطة Nord سيعزز إنطلاق وتوسع الشركة في أسواق أخرى خلال الفترة القادمة.

يذاكر أن Carl Pei أكد في رسالته على أن تأسيس وتطوير الشركة إستحوذ على تركيزه بشكل كامل، لذا كان قراره بمغادرة الشركة للتركيز على العائلة والإصدقاء خلال الفترة الحالية قبل أن ينتقل لمشروع جديد لاحقاً.

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