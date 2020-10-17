تكنولوجيا: ابل تحدد يوم 23 من أكتوبر لإطلاق جهاز iPad Air في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهازها اللوحي الجديد iPad Air، على أن ينطلق الجهاز للبيع في 23 من أكتوبر.

بالتزامن مع إطلاق هواتف ابل الجديدة iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع بدءاً من 23 من أكتوبر، تقدم ابل في نفس اليوم للمستخدمين جهازها اللوحي الجديد iPad Air الذي يأتي بتصميم جديد مع رقاقة معالج A14.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن جهاز iPad Air الجديد منذ شهر تقريباً، حيث يتميز بحجم شاشة 10.9 إنش، ويدعم الجيل الثاني من قلم ابل، كما يدعم حافظة لوحة المفاتيح Magic، أيضاً جاء هذا الإصدار بمنفذ USB-C للشحن.

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ويضم جهاز iPad Air كاميرة أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل وأيضاً كاميرة خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما توفر ابل الجهاز اللوحي بألوان الرمادي الفاتح، والفضي، والذهبي الوردي، والأخضر، وأيضاً الأزرق الفاتح، كما يتوفر الجهاز بسعة تخزين بين 64 إلى 256 جيجا بايت.

ابل تقدم جهاز iPad Air بسعر 599 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات WiFi فقط، كما يتوفر النموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات المحمول بقيمة إضافية 130 دولار.

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