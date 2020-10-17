شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنقل رسميا مستخدمى Hangouts إلى Chat العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنقل جوجل رسميًا المستخدمين من Google Hangouts إلى Google Chat بدءًا من العام المقبل، وذلك كجزء من التغيير، حيث ستصبح خدمة الدردشة، وهي خدمة مراسلة لم تكن متوفرة في السابق إلا للعملاء الذين يدفعون مقابل Google Workspace، خدمة مجانية متاحة داخل Gmail وفي تطبيق مستقل، وسيتم إيقاف بعض ميزات Hangouts قبل اختفائها.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيبدأ الانتقال من Hangouts إلى Chat في وقت ما في النصف الأول من عام 2021، عندما تقدم جوجل أدوات للمساعدة تلقائيًا في جلب محادثات Hangouts وجهات الاتصال وسجل الدردشة إلى Chat.

وليس من الواضح ما هي الخطوات المطلوبة لهذا الترحيل، لكن جوجل تقول إنها ستشارك الإرشادات في مرحلة ما.

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أوضحت جوجل بعض التفاصيل الإضافية حول التغيير، ومنها أنه سيتم التبديل من Hangouts إلى Chat تدريجيًا، وستكون هناك فترة زمنية تظل فيها خدمتا المراسلة متاحتين.

ولكن في النهاية، سيتم نقل جميع المستخدمين وعملاء Workspace المجانيين إلى الدردشة، كما أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، ستحل الدردشة محل Hangouts بالكامل.