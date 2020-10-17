تكنولوجيا: قواعد أمريكية جديدة تسهل إطلاق الصواريخ التابعة لشركات الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قالت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا أول إطلاق لرواد فضاء أمريكيين إلى مدار على متن صاروخ أمريكي الصنع منذ نهاية برنامج مكوك الفضاء في عام 2004 إلى محطة الفضاء الدولية".
وجاء ذلك في إشارة إلى مهمة SpaceX التجريبية 2 التي استمرت شهرين، والتي انطلقت في 30 مايو.
وأضافت تشاو:"بلادنا تتجه نحو عام قياسي في الفضاء التجاري، وهدفنا في وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللائحة الجديدة هو الإبقاء عليها على هذا النحو".
وقالت مساعدة مدير إدارة الطيران الفيدرالية للاتصالات بريانا مانزيللي في المؤتمر الصحفي: "إننا نقطع الروتين الذي أبقى هذه الصناعة على منصة الإطلاق لفترة طويلة جدًا".
وتم نشر هذه القاعدة الجديدة بموجب توجيه الرئيس لسياسة الفضاء -2 (SPD-2)، والذي تم سنه في عام 2018.
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