شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون تهدف لتوفير مكونات 3 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فوكسكون أنها تهدف إلى توفير مكونات أو خدمات لـ 10٪ من السيارات الكهربائية في العالم بحلول الفترة بين 2025 و2027، مشيرة إلى أنها أجرت محادثات مع العديد من مصنعي السيارات للتعاون في المستقبل، وتبحث الشركة المصنعة للعقود التايوانية، التي يطلق عليها رسميًا Hon Hai Precision Industry Co Ltd والمورد الرئيسي لشركة Apple Inc، في النمو من قطاعات مثل السيارات الكهربائية والصحة الرقمية والروبوتات في محاولة لتنويع استثماراتها العالمية.

ورئيس مجلس الإدارة ليو يونغ واي في تصريح له :"نريد دفع صناعة السيارات الكهربائية التايوانية إلى العالم"، وفي يناير ، قالت شركة صناعة السيارات فيات كرايسلر ، إن لديها خططًا لمشروع مشترك مع شركة فوكسكون لبناء سيارات كهربائية وتطوير سيارات متصلة بالإنترنت في الصين، وقال: "يتعين على Hon Hai إعداد منصتنا المفتوحة في أقرب وقت ممكن، نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة للاستيلاء على حصة السوق" ، مشيرًا إلى تعهد Foxconn ببناء "منصة مفتوحة" لصنع مكونات EV الرئيسية بما في ذلك البطارية وإنترنت السيارة خدمات لصانعي السيارات.

وأضاف ليو أن شركة فوكسكون ستعمل مع العديد من صانعي السيارات للوصول إلى هدف 10٪ من المركبات الكهربائية العالمية التي تمثل حوالي ثلاثة ملايين مركبة، ومع ذلك، رفض ليو تقديم هدف الإيرادات لأعمال السيارات الكهربائية أو التفاصيل مشيرًا إلى "المحادثات الجارية".

وتخطط Foxconn لإطلاق بطارية الحالة الصلبة للمركبات الكهربائية في عام 2024، وهو جهاز تخزين طاقة عالي السعة يعمل على تحسين البطاريات الحالية، وقد أغلقت أسهم Foxconn المدرجة في تايبيه على ارتفاع 0.6٪ يوم الجمعة، متفوقةً على أداء السوق الواسع، الذي أنهى أضعف بنسبة 0.6٪، وقد قال ليو في وقت سابق من هذا العام إن شركة فوكسكون تعمل على بناء سلاسل التوريد في الصين والولايات المتحدة، وسط حملة استمرت لسنوات لتنويع استثماراتها في جميع أنحاء العالم.