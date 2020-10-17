تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 11 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أبل الستار منذ عدة أيام عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، وهم iPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Po Max وiPhone 12 Mini، لذا نستعرض فيما يلي مقارنة بين iPhone 12 Pro وهاتف iPhone 11 Pro Max الراقي الذي طرحته شركة أبل خلال العام الماضى كما يلي: الشاشة: الشاشة: iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة. iPhone 11 Pro Max : يأتى بشاشة 6.5 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 Pro:دقة 2532 × 1170 بيكسل. iPhone 11 Pro Max : تبلغ 2688 ×1242 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic iPhone 11 Pro Max : شرائح Apple A13 Bionic الرام: الرام: iPhone 12 Pro: 4 جيجابايت. Advertisements iPhone 11 Pro Max : 6 جيجابايت. مساحة الذاكرة: مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro: 128 جيجا. iPhone 11 Pro Max : 128 جيجا. نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 Pro: نظام iOS 14 iPhone 11 Pro Max : نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro: كاميرا رباعية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 11 Pro Max : كاميرا خلفية ثلاثية 12 ميجا بيكسل+ 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل

الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro: 12 ميجابيكسل. iPhone 11 Pro Max : 12 ميجابيكسل.

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