شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تتحرك لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، قال باي في بيان، هناك دعم من الحزبين في الكونجرس لإصلاح القانون، وتتمتع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بحق المادة الأولى في حرية التعبير، لكن ليس لديهم حق المادة الأولى في حصانة خاصة محرومة من وسائل الإعلام الأخرى، مثل الصحف والمذيعين ".

وكان وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في مايز يستهدف شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك وجوجل، والقسم 230 من قانون الاتصالات، وهو قانون الإنترنت المحوري الذي يوفر لهم حصانة قانونية واسعة على المحتوى الذي ينشره مستخدموهم.

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وطلب الأمر التنفيذي من وزارة التجارة بصياغة عريضة تطالب لجنة الاتصالات الفيدرالية بإعادة تفسير القانون، وبالفعل قدمت الوزارة التماسها إلى لجنة الاتصالات الفدرالية في يوليو.

قال باي، إن المستشار العام للمفوضية أكد أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لديها السلطة القانونية لإعادة تفسير القسم 230، مضيفا "تمشيًا مع هذه النصيحة، أعتزم المضي قدمًا في وضع القواعد لتوضيح معناها".